Noviny viděly před 100 lety televizi jako slepou uličku

Autor:
Na jaře 1926 se o televizi sice mluvilo, ale spíše s nedůvěrou. Dobový tisk připouštěl technický pokrok, zároveň však pochyboval, že by se pohyblivý obraz dal někdy přenášet na dálku. Budoucnost ukázala, jak krátkozraké tyto odhady byly.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Národní listy na konci března 1926 poznamenávají, že je „zvláštní, jak tvrdošíně se udržuje naděje, že v blízké době budeme viděti do dálky“. Podle autora s iniciálami JDR sice věda pokročila – podařilo se přenášet jednoduché obrázky telegraficky i pomocí rádiových vln – ale skutečná televize se zdála být v nedohlednu.

Noviny připomínají, že úspěchem bylo už samotné zobrazení jednoduchého motivu, například „otáčejícího se černého kříže v bílém poli“. Takové pokusy však byly podle nich spíše podnětem k nadšení než důkazem reálné použitelnosti. Přenos jediného obrazu totiž trval několik minut.

Problém se násobil u pohyblivého obrazu. Jak list vysvětluje, pro iluzi pohybu by bylo nutné střídat zhruba šestnáct snímků za vteřinu. To by znamenalo vysílat téměř milion impulsů každou sekundu, a ani to by nepřineslo dostatečnou kvalitu.

Televizní vysílání před 100 lety
První přímý přenos do zahraničí připadá na rok 1957. Přesně před šestapadesáti lety se naše státní televize přes hranice chlubila tuzemskými prvomájovými oslavami.
PRVNÍ SPORTOVNÍ PŘENOS. Olympijské hry v Berlíně ukázaly, jak moc sport souvisí s politikou. Právě tehdy se na veřejných místech přímé přenosy vysílaly. V Československu byl první přenos, jak jinak, hokejový. Z pražské Štvanice se 11. února 1955 měly odvysílat první dvě třetiny pražského výběru proti švédskému Leksandu. Diváci si telefonovali o přídavek a utkání bylo nakonec na obrazovkách celé.
V září 1953 potom Československá televize vysílala první umělecký pořad, Lakomce v hlavní roli se Stanislavem Neumannem.
10 fotografií

Z toho vyplýval i skeptický závěr. Podle Národních listů „je televizní bádání nejspíš slepou uličkou“ a všechny dosavadní přístroje jsou jen „laboratorními hříčkami“. Přenos pohyblivého obrazu se tehdejšími metodami zdál být prakticky neuskutečnitelný.

S odstupem času působí tato slova jako připomínka toho, jak obtížné je odhadnout tempo technologického vývoje. Už o necelé desetiletí později se totiž objevují první pravidelné televizní pokusy. V roce 1935 proběhlo v Berlíně první delší vysílání a o rok později se přidala i britská BBC.

Skepticismus z roku 1926 tak dobře ilustruje okamžik, kdy se nová technologie teprve rodila – a kdy si ji ani odborníci nedokázali představit v podobě, jakou brzy získala.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

30
březen
1926

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

30. března 2026

29. března 2026

29. března 2026

28. března 2026

28. března 2026

28. března 2026

27. března 2026  12:39

27. března 2026  12:04

27. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

27. března 2026

27. března 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.