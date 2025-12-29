Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo

Na konci roku 1925 vznikla v Tokiu organizace, která proměnila sumo z polodivoké tradice v pevně řízený národní sport. Japonská asociace sumo dodnes dohlíží na zápasy, peníze i rituály, bez nichž by nejstarší sport země vycházejícího slunce nepřežil.

Před 100 lety

V pondělí 28. prosince 1925 byla v Tokiu založena Japonská asociace sumo. Organizace, která už sto let zastřešuje japonský národní sport, vznikla z praktické potřeby: dát řád tradici, jež se dosud opírala spíše o zvyklosti, milodary a improvizaci než o pevná pravidla.

Do té doby nebylo sumo centrálně organizováno. Zápasníci neměli jisté příjmy, turnaje se lišily úrovní i pravidly a profesionálové byli odkázáni na přízeň publika. Napětí mezi zápasníky a pořadateli občas vyústilo až ve stávky – ta poslední, z roku 1923, se stala přímým impulzem ke vzniku jednotné asociace.

Nově založená organizace převzala odpovědnost za celý systém: organizuje turnaje, spravuje finance, vyplácí zápasníky, rozhodčí, uvaděče i specializované kadeřníky, kteří se starají o tradiční účesy rikši. Pečuje také o rituály a symboliku, bez nichž by sumo ztratilo svůj kulturní rozměr. Součástí jejího majetku je i muzeum v Tokiu.

Založení asociace podpořil i tehdejší princ regent Hirohito, což dodalo projektu prestiž i stabilitu. Od té chvíle funguje sumo jako jednotný profesionální sportovní svět – překvapivě komorní, s přibližně tisícovkou členů.

Vedle historické asociace dnes existuje i Japonská federace sumo pro amatéry a též mezinárodní federace, která sdružuje sumo po celém světě.

