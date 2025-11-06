Státní zdravotní ústav slaví 100 let, sponzorovala ho Rockefellerova nadace

Před 100 lety byl na pražských Vinohradech slavnostně otevřen Státní zdravotní ústav. Na jeho vybudování přispěla i Rockefellerova nadace, která věnovala 27 milionů korun. Ústav se stal symbolem moderní péče o zdraví v mladé republice.

Před 100 lety

„Dnes o jedenácté hodině dopolední konalo se slavnostní otevření Státního zdravotního ústavu republiky československé,“ psaly Národní listy 5. listopadu 1925. „Ústav otevřen byl zahajovací řečí ministra zdravotnictví, monsignora Šrámka, který promluvil o významu a poslání ústavu a poděkoval Rockefellerově nadaci.“

Americká nadace se na stavbě i vybavení ústavu podílela vedle československé vlády výraznou finanční i odbornou pomocí. Bylo to zásadní – první republika tehdy čelila vysokému výskytu infekčních nemocí, především břišního tyfu, záškrtu, spalniček a tuberkulózy.

Nejpodivnější válka 20. století. Řecko bojovalo s Bulharskem kvůli psovi

Podle tehdejších zpráv měl nový ústav jedenáct oddělení, a dokonce i vlastní statek u Kostelce nad Černými lesy, kde se chovalo padesát koní „pro účely imunizační. Po svém dokončení bude ústav snad nejlépe vybudovaným svého druhu v Evropě,“ psaly s hrdostí Národní listy.

Státní zdravotní ústav v areálu Vinohradské nemocnice se v průběhu století stal klíčovou institucí českého veřejného zdraví. Zažil však i zvraty: za okupace byl přejmenován na Zdravotní ústav protektorátu Čechy a Morava, po roce 1945 byl znovu obnoven, v roce 1952 komunisty zrušen a znovu vznikl až v roce 1992.

Před 100 lety v jiný den

6. listopadu 2025

