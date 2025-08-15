Špicberská dohoda slaví 100 let. Právo těžby má na ostrovech i Česko

Historické okamžikySledovat další díly na iDNES.tv
Po skončení první světové války se strategicky položené souostroví v Severním ledovém oceánu stalo předmětem diplomatického zájmu. O jeho suverenitu usilovaly především Dánsko a Velká Británie. Zlom přišel v roce 1920, kdy vznikla dohoda, která však dopadla jinak, než mnozí očekávali – právo suverenity získalo Norsko.
Rozhodnutí bylo spojeno i s válečnou křivdou. Přestože Norsko zůstalo mezi lety 1914 a 1918 neutrální, přišlo o podstatnou část svého obchodního loďstva. Britská vláda proto považovala správu nad ostrovy za vhodnou formu odškodnění. Dánsko nakonec souhlasilo.
Špicberská dohoda, která vstoupila v platnost v srpnu 1925, platí dodnes. Její ustanovení jasně říká, že souostroví musí zůstat demilitarizované. Zároveň však přiznává všem signatářským státům právo využívat místní nerostné zdroje. A těchto zemí je dnes celkem 39 – od Afghánistánu po Venezuelu, včetně České republiky jako nástupnického státu Československa.
Souostroví má dnes zhruba 2 500 obyvatel, převážně Norů, ale i značnou ruskou komunitu. V listopadu 1944 se Sovětský svaz neúspěšně pokusil dohodu zrušit. Špicberská dohoda tak přežila nejen druhou světovou válku, ale i studenou válku a sto let geopolitických změn.