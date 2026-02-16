Ostuda ve Sněmovně. Před 100 lety létaly při zasedání aktovky

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Tři měsíce po volbách se poslanci Národního shromáždění Československé republiky sešli, aby zvolili předsedu a místopředsedy. Už předem bylo jasné, že zejména německá opozice hodlá dát nespokojenost hlasitě najevo. Když do sálu vstoupil předseda vlády Antonín Švehla, ozvalo se pískání a výkřiky nesouhlasu. Z opozičních lavic padala ostrá slova o věrolomnosti vlády, další poslanci hrozili, že vládní smích brzy přejde.
Napětí ještě vzrostlo po volbě předsedy. Opozici rozlítila přítomnost několika členů parlamentní stráže na galerii. Jeden z poslanců doběhl k vládní lavici a protestoval proti tomu, aby parlament jednal pod policejním dohledem. Hluk sílil a proměnil se v otevřený konflikt.
Vyvrcholením byla potyčka, kterou rozpoutal maďarský poslanec Fedor. V návalu zlosti hodil svazek tiskopisů na kolegu, ten odpověděl aktovkou. Ta se vzápětí obloukem vrátila směrem k ministerským lavicím a zasáhla poslance Meissnera do oka. V sále propukl zmatek, čeští poslanci se vrhli k útočníkovi a chvíli to vypadalo na hromadnou rvačku. Fedor se ukryl za kolegy z německého klubu a napětí polevilo až ve chvíli, kdy se přihlásil k odpovědnosti.
Dobový tisk líčil scénu s patrným údivem. Pro tehdejší parlamentní kulturu to byl výjimečný okamžik, který ukázal, jak vyhrocené byly vztahy mezi většinou a národnostní opozicí. Při pohledu na dnešní jednací sál se může zdát, že současné spory jsou přece jen o poznání mírnější. Bouřlivé emoce však k politice patřily tehdy stejně jako dnes.