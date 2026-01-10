Praha pod dekou kouře. Uhelný smog dusil před 100 lety naše hlavní město

Autor:
Zimu 1926 si obyvatelé Prahy nepamatovali jen kvůli mrazům. Hlavní město Československa opět zahalila deka zdraví škodlivého kouře. Smog tehdy nebyl výjimečný jev, ale běžná součást zimního života. A jak psaly Lidové noviny, město s ním bojovalo jen velmi omezenými prostředky.

Před 100 lety

Hlavní město Československa před 100 lety opět sužoval smog. V zimě 1926 zaznamenala většina obyvatel Prahy hustý kouř, který se držel nad městem celé týdny. Na rozdíl od dneška šlo výhradně o uhelný smog, vznikající spalováním uhlí a dřeva v domácnostech, továrnách i dopravě.

Lidové noviny se problému věnovaly 10. ledna 1926 v článku Kouřová otázka ve Velké Praze a psaly: „Jedním z hlavních problémů, jež nutno brzo upraviti. Možno říci, že se pražské obci poměrně úspěšně daří odstraňovati kouř v pražském obvodu. Hlavní závadou jsou ovšem finanční poměry průmyslových podniků, jež pro značné investiční náklady nemohou rychle měniti své zařízení v první řadě. Byly to před rokem paroplavební společnosti, jež nařízením pražské obce ihned vyhověly, další podstatný krok k odstranění kouřových závad v Praze bude jistě chystaná elektrizace pražských nádraží.“

„Kouřový referát města Prahy podniká nyní velkou akci proti kouři v několika průmyslových oblastech Prahy. Naléhá na to, aby zejména v továrnách byla stará zařízení zaměněna za nová. V tomto směru bylo dosaženo dobrých výsledků v Praze 7, v nejbližší době má se začíti s touto pronikavou akcí na Smíchově, kterážto část Prahy má nejvíce kouřových závad. Pak dojde na Vysočany.“

Ve skutečnosti však tehdejší technologie žádné účinné řešení neumožňovaly. Průmyslové závody stály často jen pár ulic od centra, domácnosti topily pevnými palivy a městu nepomáhala ani poloha v sevřeném údolí. Uhelný smog byl zkrátka cenou za průmyslovou Prahu první republiky.

10
leden
1926

10. ledna 2026

10. ledna 2026

7. ledna 2026

