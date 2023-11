Sheparda předběhl Gagarin. Americký astronaut se narodil před 100 lety

5. května 1961, se astronaut Alan Shepard vydal jako první Američan na let do vesmíru. Poté, co po čtvrt hodině letu dopadl v přistávacím modulu do vln Atlantiku, zahlásil: „Všechno je OK!“

Na palubě lodi Freedom 7 strávil ve vesmírném prostoru jen pět minut. Shepard byl následně i pátým člověkem, který se prošel po Měsíci.

Shepard zemřel v roce 1998 ve věku 74 let.

Přestože se navždy ocitl ve stínu Rusa Jurije Gagarina, který vylétl do vesmíru o 23 dní dříve, znamenal Shepardův let úspěšný začátek v řadě amerických vesmírných výprav, které vyvrcholily o sedm let později prvním přistáním člověka na Měsíci.

Prvním Američanem, který letěl kolem Země na orbitální dráze stejně jako Gagarin, byl 20. února 1962 John Glenn.

První let živého tvora do vesmíru se přitom Američanům nepovedl. Šimpanz číslo 65 zemřel krátce po startu kvůli chybě v řízení rakety na přetížení. Druhý pokus už byl úspěšný a šimpanz Hem se stal prvním americkým zástupcem ve vesmíru.

Ale jeho let zdaleka neprobíhal bez problémů, selhal palivový systém a nechybělo moc k tomu, aby se i Ham stal obětí vesmírného programu. Wernher Von Braun, který na kosmickém programu v USA pracoval, věděl, že musí problémy vyřešit, než pošle do vesmíru člověka.

Další zkouška mu vrátila sebevědomí – kabina Mercury se po bezproblémovém letu trvajícím pouhých patnáct minut vrátila do oceánu, odkud byla vylovena. Za čtyři týdny vyletěl do vesmíru Shepard, ale až po Gagarinovi.