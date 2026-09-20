Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„Kolem desáté hodiny zaslechli turisté jdoucí na Praděd z mlhavého nebe hřmění leteckého motoru,“ popisovaly zářijové Lidové noviny v roce 1926 dramatické okamžiky v Jeseníkách. Letoun podle nich kroužil nad horami a bylo zřejmé, že jeho posádka hledá místo k přistání.
Šlo o francouzský stroj Potez 25, který zakoupila rumunská vláda. Pilot Gheorghe Bănciulescu a pilot-mechanik Ioan Stoica se s ním vydali na plánovaný nonstop let z Paříže do Bukurešti. Nad československým územím je však v oblasti Hrubého Jeseníku zastihla mlha.
Několik lidí katastrofu sledovalo přímo ze země. Turisté přicházející Vysokou planinou podle Lidových novin spatřili, „jak pojednou z mlhy vyrazil letoun proti příkrému svahu“.
Náraz následoval vzápětí. „Nejprve se do země zabořilo pravé kolo, pak pravé čelní křídlo,“ líčil list. Nosná plocha se zlomila a stroj se několikrát převrátil. Svědci přitom viděli, že jeden z mužů byl z letadla vymrštěn. Byl to pilot Bănciulescu.
Mezi přítomnými turisty byl shodou okolností také lékař, doktor Honfik, který se zraněného důstojníka okamžitě ujal. Ostatní mezitím z trosek vytáhli mechanika Stoicua. Ten měl těžké poranění hlavy a podle prvních zpráv také vážná vnitřní zranění.
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Pomoc už mu nestačila. Stoica během transportu do Staré Vsi zemřel. Těžce zraněný Bănciulescu byl dopraven do nemocnice v Rýmařově, kde mu lékaři museli okamžitě amputovat levou nohu pod kolenem. Na místo havárie následně vyrazila z Olomouce komise, která měla neštěstí vyšetřit.
Tím však Bănciulescův příběh neskončil. Přeživší pilot nakonec přišel o obě nohy. Přesto se s protézami dokázal vrátit k létání a je označován za prvního pilota v historii, který létal se dvěma protézami.