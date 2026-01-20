Signál z Prahy až v Liverpoolu? Český rozhlas před 100 lety ohromil Evropu

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„V neděli večer vyzval Radiožurnál zahraniční amatéry, aby podali zprávu o poslechu nové vysílací stanice v Praze.“
Tak informovaly Lidové noviny v lednu 1926 o testu dosahu tehdy ještě mladého rozhlasu. Odezva na sebe nenechala dlouho čekat. Ministerstvo pošt i Radiožurnál zaplavily depeše ze Švýcarska, Nizozemska, Německa, Velké Británie, Švédska, Polska, Itálie i Belgie.
Amatéři chválili výbornou modulaci i nečekanou sílu pražské stanice. V Anglii byl příjem na dvoulampový přístroj srovnatelný s místní stanicí vzdálenou pouhou míli. Jiný britský posluchač reprodukoval Prahu na třílampový aparát s tlampačem – a to jen s pokojovou anténou.
Ještě větší senzaci přinesla zpráva ze Švédska: u Stockholmu zachytil amatér pražské vysílání na dvoulampový přijímač. Překlenout 800 kilometrů bylo Lidovkami považováno za „výkon velmi krásný“ a kvalita československého koncertu prý předčila domácí stockholmské vysílání.
Nejvzdálenější potvrzený poslech přišel z Birkenheadu u Liverpoolu, 1 250 kilometrů od Prahy. Test souvisel s vánoční modernizací techniky: jen pár dní před celoevropskou zkouškou dosahu instaloval Radiožurnál ve Strašnicích nový pětikilowattový vysílač americké firmy Western Electric.
Pracoval zatím jen s poloviční energií. Lidové noviny ovšem už tehdy měly jasno: jakmile Praha zapne plný výkon, bude slyšet jasně a zřetelně v celé Evropě.