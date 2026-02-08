Okupační vojska vyklidila před 100 lety první pásmo Porýní

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
„Němci oslavují vyklizení kolínského pásma,“ hlásily před 100 lety České národní listy. Zpráva, doplněná zmínkou o zpěvu vlasteneckých písní, zachycovala atmosféru v oblasti kolem Kolína nad Rýnem, odkud se stáhla britská okupační vojska. Právě zde se nacházela první zóna Porýní, kterou vítězné mocnosti po válce předaly zpět německé správě.
Okupace Porýní byla jedním z důsledků německé porážky ve velké válce a vycházela z podmínek Versailleské mírové smlouvy. Území mezi Rýnem a západní hranicí Německa mělo zůstat pod spojeneckou kontrolou patnáct let. Vývoj druhé poloviny dvacátých let však tento plán změnil. Německo postupně dosahovalo ústupků diplomatickou cestou a vyklizení první zóny bylo vnímáno jako hmatatelný úspěch.
Vyklízení se v Kolíně proměnilo v slavnostní okamžik. Rozezvučely se zvony katedrály a promluvil starosta Konrad Adenauer. Ve svém projevu označil den za osvobození a vyjádřil naději, že léta utrpení nebyla marná a Evropa vstupuje do nové éry. Po něm vystoupil pruský ministerský předseda Braun, který Porýňanům děkoval za vytrvalost během těžkých let okupace.
Uvolnění poměrů souviselo s dohodami uzavřenými v říjnu 1925 v Locarnu, které garantovaly západní hranice Německa a uvedly do pohybu proces postupného stahování spojeneckých vojsk. Už v srpnu téhož roku opustily okupační jednotky průmyslové Porúří, v lednu 1926 pak britská armáda svou část Porýní. Zůstávala však území, která byla nadále pod kontrolou Francie.
Právě rozdílný pohled spojenců byl příznačný. Zatímco Němci mluvili o návratu suverenity, ve Francii vyvolávaly tyto kroky obavy o bezpečnost. O několik měsíců později francouzský parlament schválil výstavbu Maginotovy linie. Francouzská vojska nakonec Porýní opustila rovněž dříve, než stanovovaly původní dohody, a to v roce 1930.
Pás území západně od Rýna zůstal demilitarizovaný až do roku 1936. Tehdy jej na rozkaz Adolfa Hitlera obsadil wehrmacht. Událost, která před 100 lety působila jako krok k usmíření, se tak s odstupem času jeví i jako jeden z předělů na cestě k dalšímu evropskému konfliktu.