Před 100 lety odstartovala první pravidelná linka z Prahy do Brna

Před 100 lety došlo k dalšímu významnému zápisu do leteckých dějin. Československé státní aerolinie tehdy zahájily pravidelný provoz na trase Praha–Brno, která pokračovala dál přes Bratislavu až do Košic. Pro brněnské letiště v Černovicích šlo o okamžik, který otevřel město novému způsobu cestování i spojení se zbytkem republiky.

Na palubě prvního pravidelného spoje seděl i redaktor Lidových novin Václav König. Z Prahy letěl spolu s dalšími třemi cestujícími a své dojmy později popsal čtenářům v obsáhlé reportáži.

Už samotný nástup do letadla podle něj provázel pocit zadostiučinění. Zřízení letecké trati totiž předcházely dlouhé přípravy, jednání i technické překážky. První oficiální let Praha–Brno proto vnímal jako důkaz, že se nový projekt podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

Stroj typu Havilland pilotoval Karel Brabenec. „Před odletem popřáli cestujícím šťastný let představitelé státních aerolinií i kbelského letiště. Poté se uzavřela kabina, motor se rozběhl a letadlo přesně v 10.30 odstartovalo směrem na jihovýchod.“

Na tehdejší dobu moderní černovické letiště mělo dva hangáry a dílnu, velkou odbavovací halu s čekárnou, bufetem a čítárnou, policejní strážnici a celní úřad a také správní budovy.
Na pravidelné lince Brno-Praha, která začala létat před 95 lety, cestující dopravovaly letouny Československých aerolinií.
Původní brněnské letiště stálo v Černovicích.
Brněnské letiště v Tuřanech.
10 fotografií

König ve své reportáži detailně zachytil i krajinu pod sebou. Cestující brzy poznávali Jevanské rybníky, míjeli Uhlířské Janovice a později přelétali nad tokem Sázavy. V 11:18 už pod sebou viděli Moravu. Podle novináře byla změna krajiny patrná dokonce i z výšky. O několik minut později míjeli Velké Meziříčí a netrpělivě vyhlíželi Brno.

Když se pod letadlem objevily Pisárky a silueta Špilberku, bylo jasné, že cíl je na dosah. „Přesně v 11:45 se kola letadla dotkla brněnské půdy, kde už čekal dav zvědavců. Let z Prahy trval pět čtvrtě hodiny.“

Dnes podobná cesta působí samozřejmě, v roce 1926 však šlo o technickou i společenskou událost. Pravidelná letecká linka symbolizovala modernitu mladého Československa i víru, že vzdálenosti bude možné překonávat stále rychleji.

Lidovky.cz

Tatra T4. Zúžená sestra legendy vznikla pro NDR, sekundárně dojela až do KLDR

Drážďany, 1989

Tramvaj Tatra T4 byla vyvinuta pro Východní Německo, kam mířila většina produkce. Později si tyto tramvaje pořídili z druhé ruky i Severokorejci. Na první pohled vidíme, že T4 nezapře podobu s...

KVÍZ: Pokud zvládnete tento kvíz, bude váš počítač ve větším bezpečí

Pirátský obsah

Nebezpečí číhá na každém kroku, a týká se to i pohybu po internetu a na počítači. Víte, na co si dát pozor? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Lži a manipulace o druhé světové válce. Jak to bylo doopravdy

Kamarádi ve zbrani aneb vojáci Wehrmachtu a Rudé armády, Brest, 22.9.1939

Už jste slyšeli, že „Bushova rodina vyráběla Cyklon B“ nebo že „Německo za války financovaly americké firmy?“ Podobné a mnohé další nesmysly se pravidelně objevují při připomínkách historických...

Nejen vrtulníková show mezi kapkami deště. Ohlédnutí za oslavou v Náměšti

Letiště v Náměšti nad Oslavou, které je sídlem 22. základny vrtulníkového letectva, si v tomto roce připomíná 70. výročí svého založení. Letošní Den otevřených dveří opět po dvou letech přilákal...

Pokračování bitvy u Jutska: Zmatek, dým a admirál, který vyletěl do vzduchu

Opuštění pancéřového křižníku HMS Warrior po bitvě u Jutska. Vlevo patrně nosič...

Na přelomu května a června 1916 se u pobřeží Jutského poloostrova odehrála jedna z největších námořních bitev všech dob. Utkaly se v ní britské Velké loďstvo, Grand Fleet, a německá Hochseeflotte....

27. května 2026

KVÍZ: Operace Anthropoid. Co víte o nejslavnějším činu domácího odboje?

Josef Gabčík (vlevo) a Jan Kubiš v Bellasis ve Skotsku v roce 1941

„Brzy o nás uslyšíte, uděláme všechno, co bude možné.“ Tak se těsně před výskokem loučili v noci z 28. na 29. prosince 1941 dva parašutisté s kapitánem letounu. Právě začínal jeden z největších činů...

vydáno 27. května 2026

Patnáct minut po startu se zřítil. Pád Boeingu Lauda Air trápí experty dodnes

Pátrání a vyšetřování se účastnil i bývalý pilot F1 a majitel společnosti Niki...

Novotou vonící boeing rakouské společnosti Lauda s 223 lidmi na palubě se kvůli samovolnému spuštění obraceče tahu patnáct minut po startu z Bangkoku náhle vymkl kontrole. Piloti zřícení stroje...

26. května 2026

Nejvhodnější cestu zavrhli. Proč chce EU zbytečně drahé náhražky leteckých benzínů

Letadla společnosti British Airways uzemněná na letišti ve skotském Glasgow....

Letecká fosilní paliva lze nahradit pohonnými hmotami z obnovitelných zdrojů buď chytřeji, nebo hloupěji. Švédští vědci považují stávající strategii Evropské unie za tu nejhloupější.

26. května 2026

V budování vzdušné obrany Evropy musíme spojit síly, říká šéf Airbusu

Nejspíš to napadlo většinu z nás: Kdo sestřelí raketu či dron, který případně poletí na školku, kde si hraje naše dítě? Ruská agrese na Ukrajině či současné postoje vlády USA k evropskému přispívání...

26. května 2026

Aleš Svoboda: Pro radioamatéry je snazší se dovolat na ISS než do Austrálie

V Brně odstartovala vesmírná vzdělávací roadshow SpaceBuzz Tour 2026. Na snímku...

Stačí už jen specializovaná příprava a může se letět. Budoucí český astronaut Aleš Svoboda dokončil třetí část základního kosmického výcviku. Zeptali jsme se ho, co se v ní naučil.

25. května 2026

Megaraketa Starship se při zkušebním letu musela vyrovnat s výpadkem motoru

Start třetí verze megarakety od SpaceX k 12. testovacímu letu v rámci programu...

Po několika odkladech se na svůj 12. zkušební let dostala raketa Starship od společnosti SpaceX. Přes několik menších problémů většinu svých úkolů 124metrový stroj splnil, včetně vypuštění asi dvou...

23. května 2026  9:56

Na exkurzi v mozku. Multitasking je pro něj nepřirozený, i během spánku hýří aktivitou

Premium
25letá studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Michaela...

„Račte vstoupit do nadrozměrné makety mozku, kde se před vámi zjeví neuronová síť v celé své kráse a komplikovanosti!“ Takové pozvání olomoucké Pevnosti poznání se neodmítá. Vnitřkem naší hlavy mě...

22. května 2026

Ledovec soudného dne praská. Jeho úlomek má mít 1500 čtverečních kilometrů

Thwaitesův ledovec

Nejsledovanější masa ledu na Zemi začíná být nestabilní. Vykazuje první známky rozpadu na menší kusy. Pokud by zanikla, může nastartovat řetězovou reakci. V krajním případě by skončila vzestupem...

22. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

