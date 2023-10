Byl jsem prvním cestujícím našich aerolinek, psal před 100 lety redaktor Lidovek

„Byl jsem prvním cestujícím z Prahy do Bratislavy při prvním letu Československých státních aerolinií,“ psal ve své reportáži z 29. října 1923 redaktor Lidových novin Václav Koenig. Jak let proběhl, to nabízí další díl videoseriálu Před 100 lety.