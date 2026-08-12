Před 100 lety vyjela na Wilsonově nádraží první elektrická lokomotiva

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Ve čtvrtek 12. srpna 1926 v devět hodin ráno byla na pražském Wilsonově nádraží uvedena do provozu první elektrická lokomotiva Československých státních drah. Událost zaznamenaly také Lidové noviny, které podrobně popsaly nový stroj i jeho technické možnosti.
První lokomotiva byla akumulátorová a vyrobily ji Českomoravské elektrotechnické závody František Křižík v pražském Karlíně. Československé státní dráhy přitom už v roce 1925 objednaly celkem šestnáct podobných lokomotiv, kromě Křižíkových závodů také u plzeňské Škodovky, ČKD, Adamovských strojíren a Siemensu.
Lidové noviny tehdy o nové lokomotivě napsaly: „Budku strojvůdcovu lze elektricky vytápěti, lokomotiva utáhne náklad 400 tun na trati v oblouku o stoupání 11 promile rychlostí 5 km/h nebo 300 tun rychlostí 10 km/h. Největší její rychlost je 30 až 35 km/h. Může se brzdit ručně, elektricky a vakuovou brzdou. Akumulátorová baterie je ze 238 článků, které jsou uloženy v nádobách z tvrdé pryže.“
„Nádoby jsou zaklínovány v dřevěném pažení, které přenáší pružné nárazy povstávající při jízdě a posunování. Vystříkne-li kyselina, odvádí se olověnými žlábky. Pro nabíjení lokomotivy je postavena na Wilsonově nádraží Nad Křenovkou nová nabíjecí stanice se dvěma odstavnými kolejemi.“
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Když začínaly ČSD s elektrikou, nasadily i lokomotivy „na baterky“
Méně kouře pro obyvatele u trati
Nový stroj nebyl určen pro pravidelnou dopravu cestujících. Sloužil především k posunu vlaků na Wilsonově nádraží, pro provoz v centru Prahy a při údržbě kolejí či Vinohradského tunelu. Jeho nasazení mělo alespoň částečně nahradit parní lokomotivy v místech, kde kolem tratí žilo mnoho obyvatel. Výhodou bylo i noční nabíjení akumulátorů, kdy elektrárny dodávaly proud za výhodnější cenu.
Dobový článek zároveň upozorňoval, že zavedení akumulátorové lokomotivy neznamená začátek elektrifikace železnic. „S celkovou elektrifikací Československé železnice to ovšem nemělo nic společného.“ S ní se začalo až za dlouho, po druhé světové válce.