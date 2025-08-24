Po pár dnech další povodně. Velká voda před 100 lety ohrožovala sever a jih Čech

Na jihu Čech řádila před 100 lety rozsáhlá povodeň. Po 14 dnech byla už druhá v pořadí.

Před 100 lety

Dobové Lidové noviny psaly o nových pohromách, které zasáhly kraj v době, kdy se ještě vzpamatovával z nedávné katastrofy. Tehdy přívalové lijáky zpustošily pás území od Šumavy po Šluknovsko.

Podle tehdejších zpráv bylo povodí Dolní Vltavy a Malše velmi rozvodněno. Pole byla znovu zatopena a zpustošena, zatopeno bylo také vídeňské předměstí Českých Budějovic, kde se místy doprava zajišťovala loďkami. Několik sousedních osad bylo odříznuto od města. Škody byly značné – železniční trať mezi Mezimostím, Veselím a Českými Budějovicemi byla poblíž Hluboké nad Vltavou nesjízdná a porucha měla trvat zhruba osm dní.

Dramatické situace zažívali i samotní obyvatelé Českých Budějovic. V Kasární ulici museli být evakuováni loďkami, v Havlíčkově kolonii se ráno jezdilo na člunech. Pod vodou se ocitl místní stadion, Střelecký ostrov, Německý dům i část pražského a lineckého předměstí. „Není snad sklepa, v němž by nebyla voda,“ poznamenával list. Horní Vltava navíc protrhla u Třeboně hráze několika menších rybníků.

Podívejte se na fotogalerii z povodní v roce 2002:

Praha, Trója - záplavy. Letecký snímek během povodní. 14. srpna 2002.
Kdo by si nepamatoval velké povodně z roku 2002. „Tři, čtyři dny jsem ťapal po kolena ve vodě. Musel jsem si pak vzít klacek a vždycky tím hlídat, abych nezahučel do nějakého kanálu, které byly všechny vyházené,“ vzpomíná Jarda Sýbek.
Povodně 2002: Smíchov, zdymadlo
Povodně 2002: Karlín
36 fotografií

Katastrofa ale nezasáhla jen jih Čech. Z Ústí nad Labem přicházely zprávy o zaplavených tratích, potoky se vylily z břehů a voda se rozlila po kolejích i polích. Vltava dosáhla ve Vltavotýně 415 centimetrů nad normál a v noci se očekávalo další stoupnutí vody v Praze. Tam byly pro jistotu sklopeny všechny jezy, aby voda mohla volně proudit, a zakázán veškerý převoz pramicemi.

Povodně ze srpna 1925 podle dobových zpráv vyvolaly vlnu solidarity a sbírek na pomoc postiženým. Především ale definitivně urychlily projektování regulací českých řek a říček. Stavby na jejich zajištění začaly ještě ve druhé polovině dvacátých let.

