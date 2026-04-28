Před 100 lety se zrodil mezinárodní řidičák. V Paříži se řešily i brzdy a světla

V Paříži se na konci dubna 1926 sešli zástupci 22 států včetně Československa, aby sjednotili pravidla pro rychle se rozvíjející automobilovou dopravu. Výsledkem byla dohoda, která přinesla mezinárodní řidičský průkaz a zároveň stanovila řadu technických požadavků na samotná vozidla.

Národní listy označily pařížskou konvenci za „velký den evropského motorismu“ – a ne bez důvodu. Zástupci dvaadvaceti zemí se tehdy pokusili sjednotit pravidla, která byla dosud v jednotlivých státech velmi rozdílná. Ještě než se dostali k praktickým otázkám, museli si ujasnit základ: co vlastně automobil je. Dohoda ho definovala jako motorové vozidlo nezávislé na kolejích, určené k dopravě osob a zboží.

Jedním z hlavních témat se staly brzdy. Jak psaly Národní listy, dosavadní požadavek dvou zcela nezávislých brzd už „není ve shodě s vývojem technickým“, protože moderní vozy často používaly systémy s některými společnými prvky.

Nově tedy platilo, že automobil musí mít buď dva plně oddělené brzdové systémy, nebo jeden systém ovládaný dvěma pákami tak, aby při poruše jedné části mohl druhý stále fungovat. Pozornost vzbudila i zmínka o československém průmyslu: belgický delegát při debatě vyzdvihl nové brzdy automobilky Praga jako vzorové řešení.

Konvence se věnovala také dalším technickým detailům, které dnes působí samozřejmě, tehdy však bylo třeba je teprve mezinárodně dohodnout. Nákladní automobily musely nově mít zpětné zrcátko a gumové pneumatiky, všechna vozidla bílá čelní světla a červená zadní. Zavedeny byly rovněž oddělené doklady pro řidiče a pro vozidlo samotné a Československo získalo mezinárodní označení ČS.

Největší význam měla dohoda pro samotné řidiče. Pařížská konvence totiž uznala platnost řidičských oprávnění mezi signatářskými státy a vytvořila základ mezinárodního řidičského průkazu. Nebylo to samozřejmé – například v Anglii a Belgii tehdy řidičské zkoušky vůbec neexistovaly. Kompromisem se stalo ustanovení, že řidič musí při cestě do zahraničí vlastnit průkaz své země a musí mu být aspoň osmnáct let.

Vše sjednoceno nebylo. Delegáti se neshodli na povinném ručení ani na jednotném směru jízdy. Přesto právě v dubnu 1926 vznikla pravidla, která proměnila evropské silnice z mozaiky národních předpisů v prostor se společnými normami. A také ukázala, že s rozmachem automobilismu už nestačí jen vyrábět rychlejší vozy – je třeba se také dohodnout, jak mají brzdit, svítit a kdo je smí řídit.

Jak soudruzi uvěřili vlastnímu mýtu. 40 let od jaderné havárie v Černobylu

Černobylská jaderná elektrárna nedlouho po explozi

Historie se stále opakuje, a tak jako se kdysi věřilo v nepotopitelný Titanic, chloubou sovětského jaderného průmyslu byly reaktory RBMK. Sověti je pokládali za natolik bezpečné, že podcenili jejich...

V ČSSR se „díky“ RVHP vyráběly i zastaralé tramvaje T2D pro NDR

Tramvaj Tatra T2D (v ČSSR vyráběná Gotha T2-62 pro NDR). Naumburg, 1989

V tramvajové velmoci Československu bylo ve druhé polovině 60. let vyrobeno i více než sto v té době již archaických tramvají Tatra T2D. Byly to stroje východoněmecké konstrukce vyráběné právě pro...

Trump plánuje utratit za zbrojení 1,5 bilionu dolarů. Víme, co chce koupit

Americký torpédoborec s řízenými střelami a hlídkové plavidlo indického...

Současný prezident Spojených států amerických vyhrál volby se záměrem omezit angažmá své země ve světě. Mělo se to týkat hlavně válek. Jako mnoho jiných politiků před ním nakonec dělá pravý opak...

Tragédie letu China Airlines 140. Airbus spadl před 32 lety u Nagoji

Zbytky rozdrcené pilotní kabiny

Během pokusu o přistání v japonské Nagoji udělali piloti letu 140 jednu zásadní chybu. Obyčejný dopravní letoun vystřelil špičkou k oblakům a jako kámen spadl na zem. Tragédie je dodnes druhou...

Milník válčení. Americký torpédoborec po desítkách let použil námořní dělo

Záběr na nákladní loď M/V Touska plující pod íránskou vlajkou, zatímco...

Americko-izraelská kampaň proti Íránu zatím stále dopadá spíše rozpačitě. Přesto přináší nové milníky v dějinách válčení. Jeden z nich je i zapojení námořního děla. Válečná loď Spojených států ho...

Chytré brýle vyvolávají obavy právníků. Vývojáři řeší, jak odhalit „šmíráky“

Mark Zuckerberg zkouší brýle Meta Ray-Ban Display během akce Meta Connect.

Chytré brýle s kamerou vyrábí nebo je připravuje snad každá velká technologická společnost, ale na trhu jsou i schopné přístroje menších firem. Jak rostou jejich prodeje, stále více se hovoří i o...

První autobusy? I před 100 lety doprava bojovala se špatnými silnicemi

27. dubna 2026

Krize už není tabu, ale realita. Připravit se dá i s rozumem, míní experti

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma „Jak být připraven na krizi“ jsou zleva...

Pandemie, válka na Ukrajině, energetické výpadky. Poslední roky smazaly iluzi, že krize se dějí jen někomu jinému. Otázka už nezní jestli, ale kdy. A hlavně: jak se na ně připravit, aniž bychom...

27. dubna 2026

Chce nás osvobodit od velkých firem. A takto funguje jeho správa fotografií

Ilustrační foto - Immich

Cloudové galerie typu Google Fotky, iCloud Fotky nebo Onedrive nabízejí skvělé pohodlí. Automatické zálohování, vyhledávání podle obličejů, mapy míst, sdílení odkazem. Jenže tento komfort má svou...

27. dubna 2026

Radiací poškozená buňka „páchá sebevraždu“. Jak probíhá nemoc z ozáření

Premium
Pripjať a její detaily...

Havárie atomových elektráren v Černobylu a Fukušimě jsou vnímány jako katastrofy především v souvislosti s dopadem radiace na lidské zdraví. Vysoké dávky záření jsou smrtelné, ale zabíjet může třeba...

26. dubna 2026

Dědictví Černobylu. Havárie byla i k něčemu dobrá, vysvětluje jaderný vědec

Premium
Jaderný vědec Ondřej Novák

Právě před 40 lety to bouchlo. 26. dubna 1986 se v Černobylu stala katastrofa, která dodnes ovlivňuje naše životy. Jen jinak, než si myslíme. V rozhovoru pro magazín Víkend DNES o tom vypráví jaderný...

25. dubna 2026

Roste zájem o mrtvý produkt od Applu. Proč ho lidé oprašují?

Nové iPody shuffle

Přehrávač Apple iPod byl jedním z ikonických zařízení, která pomohla budovat značku celé firmy. Na začátku tohoto desetiletí se jej však společnost zbavila a ukončila výrobu. Nyní se zase dostává do...

25. dubna 2026

V Polsku našli téměř tříkilogramový železný meteorit. Díky českým výpočtům

Výřez z celooblohového snímku meteoru pořízeného automatickou digitální...

Výpočty Astronomického ústavu Akademie věd ČR pomohly k nálezu železného meteoritu v Polsku. Váží necelé tři kilogramy, atmosférou Země proletěl minulý týden v pátek večer a na blíže nespecifikovaném...

24. dubna 2026  20:24

Černobyl i Fukušima nás poučily. Dnes by naše jaderky odolaly i tornádu, říká expert

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd...

Katastrofy v Černobylu a Fukušimě zásadně změnily přístup k jaderné bezpečnosti po celém světě. V Rozstřelu na iDNES.cz to řekl Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd, podle něhož jsou...

24. dubna 2026

