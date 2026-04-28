Před 100 lety se zrodil mezinárodní řidičák. V Paříži se řešily i brzdy a světla

Národní listy označily pařížskou konvenci za „velký den evropského motorismu“ – a ne bez důvodu. Zástupci dvaadvaceti zemí se tehdy pokusili sjednotit pravidla, která byla dosud v jednotlivých státech velmi rozdílná. Ještě než se dostali k praktickým otázkám, museli si ujasnit základ: co vlastně automobil je. Dohoda ho definovala jako motorové vozidlo nezávislé na kolejích, určené k dopravě osob a zboží.
Jedním z hlavních témat se staly brzdy. Jak psaly Národní listy, dosavadní požadavek dvou zcela nezávislých brzd už „není ve shodě s vývojem technickým“, protože moderní vozy často používaly systémy s některými společnými prvky.
Nově tedy platilo, že automobil musí mít buď dva plně oddělené brzdové systémy, nebo jeden systém ovládaný dvěma pákami tak, aby při poruše jedné části mohl druhý stále fungovat. Pozornost vzbudila i zmínka o československém průmyslu: belgický delegát při debatě vyzdvihl nové brzdy automobilky Praga jako vzorové řešení.
Konvence se věnovala také dalším technickým detailům, které dnes působí samozřejmě, tehdy však bylo třeba je teprve mezinárodně dohodnout. Nákladní automobily musely nově mít zpětné zrcátko a gumové pneumatiky, všechna vozidla bílá čelní světla a červená zadní. Zavedeny byly rovněž oddělené doklady pro řidiče a pro vozidlo samotné a Československo získalo mezinárodní označení ČS.
Největší význam měla dohoda pro samotné řidiče. Pařížská konvence totiž uznala platnost řidičských oprávnění mezi signatářskými státy a vytvořila základ mezinárodního řidičského průkazu. Nebylo to samozřejmé – například v Anglii a Belgii tehdy řidičské zkoušky vůbec neexistovaly. Kompromisem se stalo ustanovení, že řidič musí při cestě do zahraničí vlastnit průkaz své země a musí mu být aspoň osmnáct let.
Vše sjednoceno nebylo. Delegáti se neshodli na povinném ručení ani na jednotném směru jízdy. Přesto právě v dubnu 1926 vznikla pravidla, která proměnila evropské silnice z mozaiky národních předpisů v prostor se společnými normami. A také ukázala, že s rozmachem automobilismu už nestačí jen vyrábět rychlejší vozy – je třeba se také dohodnout, jak mají brzdit, svítit a kdo je smí řídit.