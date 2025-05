Pierre de Coubertin (1863–1937) byl francouzský historik, pedagog a reformátor, který se považuje za zakladatele moderního olympijského hnutí. V roce 1894 založil Mezinárodní olympijský výbor (MOV) a pod jeho vedením se v roce 1896 v Athénách konaly první novodobé olympijské hry.

Jeho slavné motto „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“ se stalo symbolem olympijských ideálů.

Funkci předsedy MOV zastával téměř 30 let – až do roku 1925, kdy se na kongresu v Praze s touto rolí slavnostně rozloučil. Zemřel v roce 1937 ve Švýcarsku, ale podle své poslední vůle byly jeho srdce uloženo v Olympii, kolébce antických her.