Kravál z opozice, mlčící premiér Švehla. Před 100 lety začínala nová Sněmovna

Zpoždění, výkřiky o korupci, bušení do lavic a premiér, který mlčky čeká, až hluk utichne. Zahajovací schůze Poslanecké sněmovny v prosinci 1925 nabídla podle dobového tisku dramatickou podívanou a ukázala, že politické vášně provázely československý parlament už od jeho počátků.

Před 100 lety

„Zahájení nového parlamentního období jest jistě jednou z nejvýznamnějších událostí v politickém životě státním,“ psaly Národní listy před 100 lety. „Na rozdíl od Anglie, kde je otevření parlamentu spojeno s rozsáhlými ceremoniemi, probíhá v Československu s menší okázalostí. Tím však neztrácí slavnostní akt na svém významu,“ dodává list.

V polovině prosince 1925 se poprvé sešla nově zvolená Poslanecká sněmovna vzešlá z voleb, konaných 15. listopadu. Šlo o druhou Sněmovnu sedm let existující republiky – a už její zahájení naznačilo, že půjde o bouřlivé období.

Podle Lidových novin byla schůze svolána na jedenáctou hodinu, ale začala až o hodinu později. Poslanci mezitím „čekali v plném počtu na svých místech“ a netrpělivě vyhlíželi ministerského předsedu. Galerie byly po celou dobu zaplněné.

Ministerský předseda Antonín Švehla (vlevo) a ministr zahraničí Edvard Beneš přicházejí po úmrtí bývalého prezidenta USA Woodrowa Wilsona na smuteční setkání v obecním domě v Praze 10. února 1924. v Československu tehdy vládla tzv. všenárodní koalice, které se říkalo Pětka a do níž patřily Republikánská strana zemědělského a malorolnického lidu, Československá sociálně demokratická strana dělnická, Československá strana národně socialistická, Československá strana lidová a Československá národní demokracie.
T. G. Masaryk s Antonínem Švehlou
Vedení Agrární strany na snímku z konce 20. let. Uprostřed v klobouku stojí předseda strany a premiér Antonín Švehla.
Předseda československé vlády Antonín Švehla při rozhovoru se svým přítelem Karlem Čapkem
12 fotografií

Několik minut před polednem dosedli ministři na vládní lavice – a okamžitě se ozvaly výkřiky. „Vláda, korupce,“ znělo jednacím sálem. Luďáci křičeli: „Okradli jste nás o 15 mandátů.“ Komunisté nepřestávali volat: „Co je s Tausikem?“ a požadovali jeho propuštění. Hluk trval dlouhou dobu.

Když se konečně objevil premiér Antonín Švehla a usedl na předsednické místo, přivítala ho „ohlušující vřava“. Aplaus vládních stran se střídal s hlučnými projevy opozice. Němečtí poslanci „jali se bušit do lavic“, obstrukčně mlátili šuplíky a povykovali „ze všech sil“. Sekundovali jim komunisté, kteří podle Lidových novin „posíleni mladšími živly provozovali chvílemi kravál“.

Švehla však zůstal klidný. „Seděl mlčky na svém místě a bez hnutí trpělivě čekal,“ zaznamenal dobový tisk. Podle Lidových novin to chvílemi vypadalo, že opozice je smluvena a chce zmařit zahájení schůze i složení poslaneckého slibu. Nakonec se však parlamentní akt přece jen uskutečnil.

Po složení slibu následovala volba předsedy Poslanecké sněmovny. Jak informují Národní listy, stal se jím na základě koaliční dohody dvaapadesátiletý Jan Malypetr, ještě nedávno ministr vnitra a poslanec Republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu. V čele sněmovny pak – s jedinou přestávkou – setrval celkem jedenáct let. Jeho předsednictví skončilo až v roce 1939, tedy už za protektorátu a po rozpuštění parlamentu.

Zahajovací schůze z prosince 1925 ukazuje, že ostré výměny, obstrukce a hlasité protesty patří k české parlamentní tradici už celé století. A že mlčící premiér čelící hluku opozice není v dějinách republiky žádnou novinkou.

Předseda vlády Antonín Švehla se svou vládou na snímku z roku 1925

Zpoždění, výkřiky o korupci, bušení do lavic a premiér, který mlčky čeká, až hluk utichne. Zahajovací schůze Poslanecké sněmovny v prosinci 1925 nabídla podle dobového tisku dramatickou podívanou a...

