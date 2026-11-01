Pašování a spory o ryby. Norové před 100 lety odmítli kontroverzní prohibici

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V říjnu 1926 rozhodovali Norové o osudu zákazu, který jejich zemi rozděloval několik let. Výsledek znamenal obrat: proti pokračování prohibice hlasovalo 55,7 procenta účastníků referenda, pro její zachování 44,3 procenta. Zákaz lihovin pak parlament zrušil v roce 1927.
Omezení přicházela postupně během první světové války. V roce 1916 byl zaveden zákaz lihovin, o rok později také silného vína. Původně válečné opatření získalo podporu i po skončení bojů. V referendu roku 1919 se pro pokračování zákazu vyslovilo přibližně 62 procent hlasujících. Nešlo však o úplný zákaz všech alkoholických nápojů.
Brzy se ukázalo, že norské rozhodnutí má také mezinárodní důsledky. Francie, Španělsko a Portugalsko chtěly dál prodávat svá vína a proti norským omezením se ohradily. Spory ohrožovaly odbyt norských ryb, důležitého vývozního zboží. Rybáři a obchodníci tak měli důvod sledovat alkoholovou politiku se stejným zájmem jako zastánci abstinence. Pod zahraničním tlakem byl zákaz silného vína zrušen už v roce 1923.
Další potíže přicházely zevnitř. Zákaz neodstranil poptávku po alkoholu, zato vytvořil příležitost pro pašeráky a nelegální palírny. Lihoviny se do země dostávaly pokoutně a jejich prodej se přesouval mimo legální obchod.
Zvláštní cestu představovaly lékařské předpisy. Alkohol bylo možné získat jako léčivo a této výjimky se rozsáhle zneužívalo. Norská vládní historická zpráva popisuje prudký růst pašování, domácího pálení i zneužívání receptů. Vymáhání zákazu navíc vyžadovalo stále nákladnější kontrolní aparát.
Podpora prohibice slábla a nové referendum rozhodlo o jejím konci. Návrat lihovin do legálního prodeje ovšem neznamenal volný obchod. Jejich prodej převzala společnost Vinmonopolet, založená už v roce 1922, tedy ještě za prohibice. Od roku 1927 rozšířila nabídku také o lihoviny. Norové tak zákaz vystřídali přísně kontrolovaným prodejem.