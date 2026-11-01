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Pašování a spory o ryby. Norové před 100 lety odmítli kontroverzní prohibici

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Zákaz měl omezit pití, místo toho přinesl pašování, nelegální pálení a problémy se zahraničním obchodem. V referendu z října 1926 se téměř 56 procent norských voličů vyslovilo proti pokračování prohibice. Na legální prodej lihovin si však museli počkat do následujícího roku.

Před 100 lety

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V říjnu 1926 rozhodovali Norové o osudu zákazu, který jejich zemi rozděloval několik let. Výsledek znamenal obrat: proti pokračování prohibice hlasovalo 55,7 procenta účastníků referenda, pro její zachování 44,3 procenta. Zákaz lihovin pak parlament zrušil v roce 1927.

Omezení přicházela postupně během první světové války. V roce 1916 byl zaveden zákaz lihovin, o rok později také silného vína. Původně válečné opatření získalo podporu i po skončení bojů. V referendu roku 1919 se pro pokračování zákazu vyslovilo přibližně 62 procent hlasujících. Nešlo však o úplný zákaz všech alkoholických nápojů.

Brzy se ukázalo, že norské rozhodnutí má také mezinárodní důsledky. Francie, Španělsko a Portugalsko chtěly dál prodávat svá vína a proti norským omezením se ohradily. Spory ohrožovaly odbyt norských ryb, důležitého vývozního zboží. Rybáři a obchodníci tak měli důvod sledovat alkoholovou politiku se stejným zájmem jako zastánci abstinence. Pod zahraničním tlakem byl zákaz silného vína zrušen už v roce 1923.

Konec prohibice v USA v roce 1933
Průvod antiprohibicionistů v New Yorku v roce 1922. Protestující kritizovali zákaz alkoholu jako zásah do ústředního aspektu městského života.
Na snímku z roku 1922 jsou agenti ve Washingtonu se zabaveným pašeráckým likérem.
První noc v Chicagu po ukončení prohibice (5. prosince 1933)
14 fotografií

Další potíže přicházely zevnitř. Zákaz neodstranil poptávku po alkoholu, zato vytvořil příležitost pro pašeráky a nelegální palírny. Lihoviny se do země dostávaly pokoutně a jejich prodej se přesouval mimo legální obchod.

Zvláštní cestu představovaly lékařské předpisy. Alkohol bylo možné získat jako léčivo a této výjimky se rozsáhle zneužívalo. Norská vládní historická zpráva popisuje prudký růst pašování, domácího pálení i zneužívání receptů. Vymáhání zákazu navíc vyžadovalo stále nákladnější kontrolní aparát.

Podpora prohibice slábla a nové referendum rozhodlo o jejím konci. Návrat lihovin do legálního prodeje ovšem neznamenal volný obchod. Jejich prodej převzala společnost Vinmonopolet, založená už v roce 1922, tedy ještě za prohibice. Od roku 1927 rozšířila nabídku také o lihoviny. Norové tak zákaz vystřídali přísně kontrolovaným prodejem.

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1
listopad
1926

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