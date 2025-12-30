Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc

Autor:
Zatímco české noviny o Vánocích 1925 obdivovaly slunce v Římě a teplo ve Florencii, v italském parlamentu se odehrál tichý, ale zásadní zlom. Na Štědrý den byl přijat zákon, který definitivně proměnil Itálii v Mussoliniho diktaturu.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

České Národní listy po svátcích roku 1925 referovaly o Itálii především skrze počasí. Štědrý den měl být na Apeninském poloostrově mimořádně příjemný, v Římě i Florencii se teploty pohybovaly mezi 11 a 13 stupni.

O politice ani slovo. A přitom právě 24. prosince se v Římě odehrálo rozhodnutí, které mělo pro Itálii osudové následky.

Italský parlament, ovládaný fašisty, tehdy schválil zákon, známý jako dekret o pravomocích předsedy vlády. Jeho hlavním adresátem byl Benito Mussolini, který stál v čele vlády od října 1922, kdy se k moci dostal po pochodu na Řím.

Smrt italského diktátora Mussoliniho
Krize vždy přeje politickým „mesiášům“ nabízejícím jednoduchá řešení problémů. Velká hospodářská krize na začátku minulého století zpopularizovala myšlenky fašismu, nacismu a komunismu. A velké sociální problémy pomohly zrodit diktátory Mussoliniho, Hitlera (oba na snímku) či Stalina…
Hitler, Daladier, Chamberlain a Mussolini hrají o mír. Satirická koláž z roku 1938
Italský politik a vůdce Národní fašistické strany Benito Mussolini
13 fotografií

Nový zákon změnil nejen jeho formální titul na „předsedu rady ministrů“, ale především zásadně přepsal vztah mezi vládou a parlamentem.

Od Štědrého dne 1925 nebyl Mussolini odpovědný zákonodárnému sboru, ale výhradně králi. Parlament se tím fakticky zbavil kontrolní role a italská ústavní monarchie se proměnila ve fasádu. Šlo o vyvrcholení procesu, který Mussolini budoval postupně: nenápadnými právními kroky, koncentrací moci, kriminalizací opozice i fyzickou likvidací politických odpůrců.

V zemi, kde se na Štědrý den tradičně nepracovalo, byl přijat zákon, jenž zpečetil přerod Itálie v diktaturu. Zatímco české noviny psaly o vánočním slunci, politický stín fašismu už dopadal na Itálii – a brzy i na celou Evropu.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

30
prosinec
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

Piráti se nabourali do Spotify, balík 86 milionů skladeb míří na torrenty

Hackeři ze serverů Spotify stáhli 300 TB hudby a metadat

Ze serverů Spotify se útočníkům podařilo stáhnout celou databázi metadat a 86 milionů hudebních souborů. Nebyly prý vybrané náhodně, ale podle popularity, takže balík má pokrývat 99,6 % všech...

Podívejte se na výběr toho nejlepšího z letošních leteckých show v Česku

V letošním roce se v České republice konalo několik desítek leteckých dnů a dalších leteckých akcí. Nelze se věnovat všem, ale pojďme se zaměřit na některé letecké zajímavosti, které se v roce 2025...

Jak nevzdat novoroční předsevzetí? Je třeba „přeladit“ nervové dráhy v mozku

Premium
Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Většina lidí vzdá snahu naplnit novoroční předsevzetí už v lednu. Lidský mozek není k jejich dodržování dostatečně vybavený. Podívejme se, jak hovoří vědecké studie a jak může vypadat návod...

30. prosince 2025

Připomeňme si mrazivé peklo v Ardenách na méně známých archivních snímcích

Německé jednotky SS s 1. tankovou divizí kontrolují dálniční značku na...

Právě končící rok 2025 byl rokem mnoha důležitých výročí konce druhé světové války. V lednu uběhlo 80 let od konce bitvy v Ardenách. Připomeňme si tento zoufalý pokus Hitlera – zvrátit vývoj mohutnou...

30. prosince 2025

Vánoce zamaskovaly nástup diktatury. Mussolini si definitivně přivlastnil moc

Italský politik a vůdce Národní fašistické strany Benito Mussolini

Zatímco české noviny o Vánocích 1925 obdivovaly slunce v Římě a teplo ve Florencii, v italském parlamentu se odehrál tichý, ale zásadní zlom. Na Štědrý den byl přijat zákon, který definitivně...

30. prosince 2025

Před 100 lety: Až stávky si vynutily vznik Japonské asociace sumo

Aonišiki v zápase s Kotozakurou na turnaji ve Fukuoce.

Na konci roku 1925 vznikla v Tokiu organizace, která proměnila sumo z polodivoké tradice v pevně řízený národní sport. Japonská asociace sumo dodnes dohlíží na zápasy, peníze i rituály, bez nichž by...

29. prosince 2025  12:06

Bohumilický meteorit nalezený v Česku rozřezali a poslali do světa

Bohumilický meteorit

Ačkoli území, na kterém se nyní rozkládá Česká republika, se svojí rozlohou 78 871 kilometrů čtverečných není příliš rozsáhlé, už několikrát se stalo terčem vesmírných projektilů. Podíváme se na...

29. prosince 2025

VIDEA ROKU: České prvenství v tankování, nekonečné tlačítko v Rollsu a ruský robot na odpis

Ruský humanoidní robot se po pár krocích skácel k zemi

Mezi videi, která v technice nejvíc bodovala v roce 2025, nechybí přerušené přistání obřího Airbusu v Praze, noční tankování Gripenu ve vzduchu, které jako první předvedli čeští piloti, nekonečné...

29. prosince 2025

Podívejte se na výběr toho nejlepšího z letošních leteckých show v Česku

V letošním roce se v České republice konalo několik desítek leteckých dnů a dalších leteckých akcí. Nelze se věnovat všem, ale pojďme se zaměřit na některé letecké zajímavosti, které se v roce 2025...

28. prosince 2025

Rok 2026 odstartuje superúplňkem 3. ledna. Kvadrantidy bude rušit jasný Měsíc

Měsíc při listopadovém superúplňku vychází nad lesem na hoře poblíž Sarajeva v...

V sobotu 3. ledna 2026 nastane první úplněk nového roku, který bude zároveň superúplňkem. Měsíc dosáhne plné fáze v 11:03 hodin a díky své blízkosti k Zemi se bude jevit větší a jasnější než obvykle.

27. prosince 2025

Proleťme se skutečným příběhem Vzpomínek na Afriku ve slavném dvojplošníku

Meryl Streep a Robert Redford excelují ve filmu Vzpomínky na Afriku,...

Není mnoho filmových snímků, které by dokázaly jen tak mimoděk vykreslit ryzí esenci lásky k létání, byť jen jako kulisu velké romance. Velkofilm Vzpomínky na Afriku z roku 1985 ukrývá mnoho rovin a...

27. prosince 2025

Vesmírné události a úkazy 2026: Lidstvo čekají let k Měsíci i velká nebeská divadla

Premium
V srpnu 1999 bylo i v Evropě viditelné úplné zatmění Slunce. U Balatonského...

Je to už opravdu dlouho, co lidé zamířili k Měsíci, a dokonce na něm přistáli. Na začátku nadcházejícího roku se to má změnit. Sice se zatím lidstvo na povrch Měsíce přímo nedostane, ale obletí jej....

27. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Škodu 120 S poznal málokdo. Čím překvapily technické kvízy roku 2025

Kvíz: Poznejte škodovky podle detailu

Ukažme si zapeklité otázky letošních technických kvízů a jejich správné odpovědi. Některé vás asi překvapí, například byl problém poznat notoricky známou palubní stíhačku F6F Hellcat, navíc na...

26. prosince 2025

KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

Ilustrační snímek

Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...

25. prosince 2025  9:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.