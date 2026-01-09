Krátké vlasy s mikádem před 100 lety rozdělily ženy v Československu

Autor:
Byla to jen změna účesu. A přesto symbolická revoluce. Když se v lednu 1926 na Slovanském ostrově v Praze konala přehlídka moderních ženských účesů, bylo jasné, že nejde o pomíjivý módní výstřelek. Krátké vlasy – mikádo – se staly manifestem nové ženy, která se chce zbavit „starého copu“ nejen doslova, ale i přeneseně. Národní listy tehdy psaly o fenoménu, který zasáhl téměř celé Československo.

Před 100 lety

List informoval o převratné přehlídce Vackových kadeřnických závodů, kde zaznělo, že krátké vlasy nejsou přechodnou módou, ale trvalým účesem, jímž moderní žena vyjadřuje touhu po osvobození od „starého copu“.

Výhodou mikáda měla být i jeho variabilita – umožňovalo víc podob než tradiční dlouhé vlasy. A jak noviny dodaly, ženský svět chce u krátkých vlasů zůstat. Statistika mluvila jasně: ostříháno bylo už 95 procent žen v USA. V ČSR to bylo mírně pod 50 procenty.

Přehlídka nabídla účesy ruské, americké, pařížské i pražské. Právě pražské mikádo, česané do „kohoutího hřebínku“, mělo být hitem společenských událostí.

Před 100 lety se začaly zkracovat vlasy
Mikádo podle slavných krásek
Keira Knightley
Katy Perry
12 fotografií

„Účesy, které předvedly Vackovy závody, byly tak malebné a po stránce odborné tak bezvadně provedeny, že není divu, když druhý den stouplo značné procento našich ostříhaných dam. Pražské mikádo česané do kohoutího hřebínku je rozkošnou novinkou Vackových závodů a bude se jistě mnoho nosit do společnosti. Činí dojem docela plesového účesu z dlouhých vlasů a rámuje stejně půvabně mladý obličej jako tahy dam usedlejšího věku. Byl předveden jeden účes ze šedivých vlasů a věřte, že ta dáma, a mohla to být maminka syna na ženění, vypadala k pomilování,“ referovaly Národní listy.

Rok 1926 navíc nepřinesl jen kratší vlasy, ale i kratší sukně. Změna módy byla viditelným symbolem hlubší proměny: ženy se přestávaly skrývat – a začaly o sobě rozhodovat samy.

9. ledna 2026

