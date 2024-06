Masaryk před 100 lety poprvé navštívil „svou“ Masarykovu univerzitu v Brně

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Lidové noviny prezidentově návštěvě v Brně z 22. června 1924 věnovaly titulní stranu s pokračováním na dalších dvou stranách.

„Na schodišti očekával pana prezidenta akademický senát s rektorem, profesorem Bejrem v čele, ve slavnostních talárech. Rektor uvedl pana prezidenta do budovy a uvedl ho i do místnosti rektorátu, kde si pan prezident se zájmem prohlédl podobizny dřívějších rektorů, a posléze jej uvedl do velké auly, kde byl shromážděn profesorský sbor a posluchačstvo univerzity.

Obraceje se pak s úsměvem ke studentstvu, pan prezident pokračoval: vám jako zástupcům studentů bych řekl, abyste studovali. To jsem vždy jako profesor svým žákům říkal. To neznamená jednostranný intelektualismus. Ale studium má znamenat, aby každý, kdo prošel vysokou školou, byl opravdu odborně vzdělán, aby také měl živý zájem o všechno, také o politiku a především, aby se snažil být odborníkem a vzdělancem.“

Masarykova univerzita v Brně začala studentům sloužit s podzimním semestrem roku 1919. 22. června 1924, v době návštěvy československého prezidenta, který se o její založení zasloužil, existovala necelých pět let.

Masaryk samozřejmě nemohl tušit, jaké peripetie jeho univerzitní dítě čekají za protektorátu. Čtvrtinu profesorů Přírodovědecké fakulty nacisté popravili nebo umučili. V době komunistické totality se pak univerzita ani nesměla jmenovat po Masarykovi.