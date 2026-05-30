Před 100 lety se narodil Ludvík Souček, mistr české sci-fi literatury

Ludvík Souček patřil k nejčtenějším českým autorům science fiction 20. století. Ačkoli vystudoval medicínu a působil jako vojenský lékař i zubař, veřejnost si ho zapamatovala především jako vypravěče záhad, vědeckých domněnek a dobrodružných příběhů.

Ludvík Souček se narodil 17. května 1926 v Praze. Jeho mládí poznamenala válka: za protektorátu byl stejně jako řada jeho vrstevníků totálně nasazen a pracoval v ČKD v pražské Libni. Po osvobození vystudoval lékařství na Univerzitě Karlově a vstoupil do armádního zdravotnictví. Jako vojenský lékař strávil mimo jiné necelý rok v Severní Koreji, ale až po uzavření příměří v korejské válce. Později pracoval jako zubař v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.

Do širšího povědomí se však nezapsal lékařskou praxí, nýbrž literaturou. Souček se stal jedním z nejpopulárnějších československých autorů science fiction a populárně vědecké prózy. Jeho bibliografie čítá desítky titulů, které se často rychle stávaly čtenářskými hity.

Ludvík Souček dovedl být podle Ondřeje Neffa cynický a klidně tvrdil, že viděl na vlastní oči UFO. Při psaní ho zjevně inspirovaly „záhadologické“ knihy Ericha von Dänikena, ve své nedokončené trilogii Tušení se po jejich vzoru zabýval návštěvami mimozemských civilizací a jejich vlivem na lidské kultury.

Inspiraci nacházel také u švýcarského autora Ericha von Dänikena, s jehož dílem se seznámil už na počátku šedesátých let. Dänikenovy Vzpomínky na budoucnost přeložil do češtiny a sám se vydal podobným směrem: spojoval dobrodružné vyprávění, záhady minulosti, techniku a spekulace o možných souvislostech, které přesahovaly běžný výklad dějin.

K jeho známým knihám patří trilogie Cesta slepých ptáků, Krotitelé ďáblů, Případ Baskervillského psa, Velké otazníky, Bratři černé planety, Pevnost bílých mravenců, Tušení stínu, Tušení souvislostí, Obrazový opravník obecně oblíbených omylů, Otazníky nad hroby či povídková sbírka Hippokratův slib. Rukopis Tušení světla se ztratil a nikdy nevyšel.

Součkův život byl přitom krátký. Přes lékařské vzdělání nedbal o vlastní zdraví, trpěl cukrovkou, vyhýbal se pohybu, měl nadváhu a prodělal několik infarktů. Zemřel 27. prosince 1978 ve věku pouhých 52 let. Zůstalo po něm dílo, které připomíná dobu, kdy věda, fantazie a víra v neprobádané světy dokázaly oslovit statisíce čtenářů.

