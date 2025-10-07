V Locarnu zůstalo Československo v předpokoji Evropy, Hitler vše smetl ze stolu

Před 100 lety se jednalo ve švýcarském Locarnu o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Československo na konferenci zastupoval ministr zahraničí Edvard Beneš.

Před 100 lety

Německo, Francie a Belgie se nakonec v takzvaném Rýnském garančním paktu zavázaly, že nebudou měnit své hranice pomocí síly. Berlín kromě své západní hranice, určené Versailleskou smlouvou, potvrdil i demilitarizaci Porýní.

Zároveň byly podepsány i arbitrážní smlouvy Německa s Československem a Polskem. Všechny jejich případné spory měly být nadále řešeny před mezinárodní komisí.

Válečný hrdina František Hecl si podává ruku s prezidentem Československa Edvardem Benešem.
Na konci září 1938 přišla osudová mnichovská konference a 5. října Edvard Beneš abdikoval. Jen pár týdnů poté manželé společně emigrovali. Přes Londýn se dostali do USA, ale nakonec se vrátili zpět do Londýna, kde Beneš založil exilovou vládu. Ani v době exilu během druhé světové války Hana Benešová nerezignovala na svůj styl. I přes omezené možnosti zachovávala důstojnost – nosila jednoduché vlněné kostýmy, které byly v té době v módě, a měla vždy pečlivě upravený účes.
V roce 1947 se prezidentovo zdraví rapidně zhoršovalo. Prodělal mrtvici, ale Hana o jeho stavu úmyslně mlžila, nad Československem se totiž již vznášela komunistická hrozba. Beneš neměl sílu komunistům vzdorovat a v červnu 1948 abdikoval. Oba se stáhli do vily v Sezimově Ústí, kde Edvard Beneš 3. září 1948 zemřel.
Edvard Beneš (zcela vpravo) v Moskvě roku 1935.
Hlavními architekty locarnských dohod byli německý ministr zahraničí Gustav Stresemann a francouzský premiér Aristide Briand, kteří za jejich uzavření získali v roce 1926 Nobelovu cenu míru.

Francie dostala díky Locarnu bezpečnostní záruky, Německo se naopak vymanilo z dlouholeté mezinárodní izolace a o rok později vstoupilo do Společnosti národů. Jedinou skvrnou na dohodách bylo, že neřešily otázku německé východní hranice, tedy i hranice s Československem. Berlín si tím ponechal volné ruce k její budoucí revizi.

Výstižně shrnuje boj o uznání Československa Edvard Beneš ve svých Pamětech:

Historické osobnosti

O Locarnských dohodách z roku 1925 se proto často mluví jako o momentu, kdy Polsko a Československo zůstaly „v předpokoji Evropy“.

Z československého a polského pohledu to znamenalo izolaci a pocit nedůvěry vůči Západu, který se smířil s možností revize hranic na východě.

Všechna locarnská ujednání nakonec smetl ze stolu německý diktátor Adolf Hitler.

