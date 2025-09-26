Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Poslední zářijová neděle roku 1925 byla podle tehdejších novin „pěkná, teplá, ba dusná“. Ráno sprchl jemný deštík, přes den se střídalo slunce s lehkými mraky a pohoda vydržela až do noci.
Národní listy psaly, že lidé se smířlivě loučili s létem. V Praze panovala „předposvícenská nálada“ – slavnostní a povznesená. A do redakce přicházely roztodivné zprávy.
Třeba na hřišti SK Nusle skončil fotbalový zápas předčasně, když domácí hráč Oto Schubert uštědřil políček protihráči Aloisi Stejskalovi. Do potyčky se zapojili další hráči a rozhodčí raději utkání ukončil.
V neděli se pak na hřišti SK Viktorie ve Vršovicích stalo mnohem vážnější neštěstí. Hráč Unionu Jan Plašil utrpěl zlomeninu holenní kosti poté, co ho kopl soupeř František Plašil. Záchranka ho odvezla do všeobecné nemocnice.
Ze Slovenska zase dorazily zprávy o statných medvědech, kteří napadali dobytek a naháněli strach místním rolníkům. Obyvatelé Kežmarku se báli vyhánět svá stáda na pastvu. V Praze se mezitím lidé připravovali nejen na posvícení, ale i na blížící se parlamentní volby, které byly vyhlášeny na 15. listopadu 1925.