Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách

Martin Mašek
Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce – jeden zápas skončil políčkovou potyčkou, jiný dokonce zlomenou nohou. A z Vysokých Tater dorazily zprávy o medvědech, kteří děsili místní rolníky.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Poslední zářijová neděle roku 1925 byla podle tehdejších novin „pěkná, teplá, ba dusná“. Ráno sprchl jemný deštík, přes den se střídalo slunce s lehkými mraky a pohoda vydržela až do noci.

Národní listy psaly, že lidé se smířlivě loučili s létem. V Praze panovala „předposvícenská nálada“ – slavnostní a povznesená. A do redakce přicházely roztodivné zprávy.

Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Třeba na hřišti SK Nusle skončil fotbalový zápas předčasně, když domácí hráč Oto Schubert uštědřil políček protihráči Aloisi Stejskalovi. Do potyčky se zapojili další hráči a rozhodčí raději utkání ukončil.

V neděli se pak na hřišti SK Viktorie ve Vršovicích stalo mnohem vážnější neštěstí. Hráč Unionu Jan Plašil utrpěl zlomeninu holenní kosti poté, co ho kopl soupeř František Plašil. Záchranka ho odvezla do všeobecné nemocnice.

Ze Slovenska zase dorazily zprávy o statných medvědech, kteří napadali dobytek a naháněli strach místním rolníkům. Obyvatelé Kežmarku se báli vyhánět svá stáda na pastvu. V Praze se mezitím lidé připravovali nejen na posvícení, ale i na blížící se parlamentní volby, které byly vyhlášeny na 15. listopadu 1925.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

26
září
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

Překážkou v osídlení Marsu je cesta. Lidé by zemřeli už během letu, říká odborník

Premium

Za jak dlouho budou lidé bydlet na Marsu a jak budou vypadat naši potomci, kteří se tam narodí? Proč se Měsíc hodí jako testovací laboratoř? Dostanou se do měsíčního kráteru Shackleton jako první...

Praha zažije elitu britského Královského letectva. Toto dokážou Red Arrows

Mezi světovou špičku vojenských akrobatických formací zajisté patří i britská skupina Red Arrows. Na svém kontě má zatím kolem pěti tisíc vystoupení v 57 zemích světa. Elitní piloti Red Arrows šíří...

Evropa čelí nástupu exotických chorob přenášených komáry. Léčit se často nedají

Premium

Západonilská horečka, chikungunya či dengue. Onemocnění, která jsme si spojovali s exotickou cizinou, se pomalu stávají všední realitou i v našich zeměpisných šířkách. Rekordní výskyt hlásí Francie,...

26. září 2025

Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách

Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce...

26. září 2025

Piloti amerického námořnictva už nebudou muset umět přistát na letadlovce

Námořní složka ozbrojených sil Spojených států změnila studijní plán svých pilotů. Pokud se chystají létat na stíhačkách F-18 nebo F-35, nepotřebují k získání kvalifikace odstartovat ani přistát na...

26. září 2025

Microsoft couvá. Pouze v Evropě bude volně podpora Windows 10 až do roku 2026

Společnost Microsoft se dohodla s evropskou organizací na ochranu spotřebitelů Euroconsumers na tom, že firma bude dodávat aktualizace na Windows 10 bez dalších podmínek ještě celý rok v Evropském...

25. září 2025  16:58

Když Slunce vyvrhne oblak nabitých částic, na reakci máme den dva, líčí astrofyzik

Premium

Kdykoli se podíváme na noční oblohu, jsou tam. Miliony a miliony hvězd. Některé jasně září, některé se zhroutí do černých děr a bez některých by život na naší planetě nebyl možný. Jako třeba bez...

25. září 2025

Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10

Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...

25. září 2025

Vrací se 3D obraz, přicházejí minipračky a další trendy předvánočního trhu

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) Jeden z největších světových veletrhů spotřební elektroniky a techniky IFA, který se odehrává každý rok na začátku září v Berlíne, ukazuje i to, jaké produkty společnosti nabídnou na předvánoční trh....

25. září 2025

Náboženství je ve světě na ústupu. Jeho zánik má tři fáze

Demografové zkoumali postupný přechod od náboženských společností k sekulárním. V různých kulturách probíhá překvapivě podobně. Víra je na ústupu na celém světě.

24. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

POZOR VLAK: Vůle a fantazie. Ochrnutý modelář skládá úchvatné LEGO lokomotivy

Skok do vody převrátil život Jana Vočky naruby. Jako tetraplegik s ochrnutými dolními a částečně i horními končetinami skončil na vozíku, přesto se nevzdal. Pomáhá lidem s podobným postižením a jako...

24. září 2025

Číňané vyrobili DNA kazetu. Vejde se na ni veškerá hudba, která kdy vznikla

Nové zařízení má umožnit ukládání velkého objemu dat. Využívá kombinaci jejich zápisu do deoxyribonukleové kyseliny s tvarem populárního paměťového média z minulého století. Vejde se na něj až 36...

24. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

vydáno 24. září 2025

Zefektivní šifrování i vývoj léků. V Ostravě spustili první tuzemský kvantový počítač

Nejsložitější matematické operace nyní v Ostravě počítá “vlk”, přesněji řečeno kvantový počítač VLQ. Do provozu ho v úterý slavnostně uvedli v národním superpočítačovém centru IT4Innovations při...

23. září 2025  13:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.