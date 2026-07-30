Dívku u Horažďovic zabila před 100 lety puma. Armáda tvrdila, že neselhala

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Na vojenské střelnici u Horažďovic došlo při výcviku s ostrými leteckými pumami k tragédii. Jak informovaly Lidové noviny, výbuch zabil sedmnáctiletou dceru železničního zřízence Josefa Sejpky, zatímco její otec utrpěl těžká zranění. Ministerstvo národní obrany okamžitě vyslalo na místo zvláštní komisi, aby objasnila okolnosti neštěstí.
Podle výsledků vyšetřování byla „všechna bezpečnostní opatření zachována a všem předpisům o střelbě bylo vyhověno“. Komise uvedla, že pumy byly jištěny dvojím způsobem – mechanicky i pneumaticky – a následné zkoušky neprokázaly žádnou závadu. Při prověřování byly podle armády shozeny téměř dvě tisícovky kilogramů cvičných pum, aniž by se objevilo sebemenší selhání odpalovacího zařízení.
Vyšetřovatelé dospěli k závěru, že k tragédii vedla mimořádná souhra okolností. Pozorovatel, tedy člen posádky, který měl na starost shazování pum, se měl při sledování cíle neúmyslně dotknout páky, která uvolnila všechny pumy najednou.
Letadlo se přitom nacházelo při zatáčce mimo prostor střelnice a jedna z pum dopadla přibližně 900 metrů za její hranicí. Právě odstředivá síla podle komise způsobila, že se munice odchýlila od předpokládané dráhy.
Přestože armádní vyšetřování konstatovalo, že nešlo ani o selhání posádky, ani o závadu bezpečnostních zařízení, případ tím neskončil. Lidové noviny připomněly, že „věc odevzdána vojenskému prokurátoru v Praze“, který měl rozhodnout o dalším postupu.