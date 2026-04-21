Před 100 lety se narodila Alžběta II., princezna, s níž se nepočítalo na trůn

Když se 21. dubna 1926 narodila Alžběta, dcera prince Alberta, nic nenasvědčovalo tomu, že by jednou usedla na trůn. V pořadí nástupnictví jí patřilo až třetí místo, za jejím strýcem Edwardem a otcem.
Situace se však dramaticky změnila o deset let později. Edward VIII. sice na počátku roku 1936 převzal korunu, ale ještě téhož roku se jí vzdal kvůli sňatku s rozvedenou Američankou Wallis Simpsonovou. Králem se stal Albert – jako Jiří VI. A jeho nejstarší dcera se rázem ocitla v bezprostřední blízkosti trůnu.
Zlom přišel po druhé světové válce. V roce 1947 se Alžběta provdala za svého vzdáleného bratrance Philipa Mountbattena a o rok později se jim narodil první syn Charles. O několik let později, 6. února 1952, zemřel král Jiří VI. a pětadvacetiletá princezna se stala panovnicí. Její korunovace ve Westminsterském opatství se zapsala do historie i tím, že ji poprvé sledovaly televizní kamery.
Alžběta II. nastupovala na trůn v době, kdy se svět rychle proměňoval. Během následujících desetiletí se rozpadlo britské impérium a řada zemí v Africe i Karibiku získala nezávislost. Proměny se nevyhýbaly ani samotné Británii, která čelila hospodářským problémům i bezpečnostním hrozbám spojeným s konfliktem v Severním Irsku. Královna přitom do politiky zasahovala jen omezeně a držela se zavedených zvyklostí.
Zkouškou pro monarchii byly i osobní příběhy královské rodiny. Napětí kolem manželství následníka trůnu Charlese a Diany i princeznina tragická smrt v Paříži otřásly veřejným míněním. Reakce panovnice tehdy vyvolala kritiku, aspoň její opožděné vystoupení pomohlo náladu ve společnosti zklidnit.
Alžběta II. zůstala na trůnu 70 let a 14 dní, déle než kterýkoli britský panovník před ní. Zemřela 8. září 2022 ve věku 96 let a jejím nástupcem se stal její syn Karel III. Příběh princezny, s níž se původně nepočítalo, uzavřel jednu z nejdelších kapitol moderních dějin monarchie.