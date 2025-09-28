Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
V pondělí 28. září 1925 vyrazily z Národní třídy slavnostně nazdobené vozy „koňky“, tedy tramvaje tažené koňmi. Doprovázely je moderní tramvaje a také úplná novinka – tři autobusy značek Praga a Laurin & Klement.
Národní listy psaly s nadšením o „velké slávě“ a kontrastu mezi minulostí a přítomností pražské dopravy. Za jedinou generaci se město proměnilo – od koňských povozů po elektrické devítiokeňáky s vlečnými vozy.
První historický vůz průvodu vedl tehdy pětasedmdesátiletý Tomáš Kníže, druhý pětašedesátiletý František Knap. Oba si znovu oblékli světlemodré uniformy s červenými výložkami a prýmky.
„Koně se zprvu bránili nezvyklé práci – jeden upadl při výjezdu, druhého museli diváci tlačit, aby vyrazil správným směrem. Přesto byla cesta triumfální. Zástupy lidí se tlačily na Příkopech, třída 28. října i Karlín bouřlivě zdravily projíždějící vozy,“ psaly Národní listy.
Slavnost připomněla nejen první dny pražské tramvajové dopravy, ale i její dynamický rozvoj. V roce 1925 měla kolejová síť už téměř 100 kilometrů a do dvou let tuto hranici překročila.