Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“

Martin Mašek
Praha před sto lety zažila velkolepou slávu. V září 1925 se na ulice města znovu vydala historická koňka, která připomněla padesát let existence pražské tramvajové dopravy. Vozatajství se ujali původní kočí z 70. let 19. století a tisíce lidí lemovaly trasu od Národního divadla až po Invalidovnu.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

V pondělí 28. září 1925 vyrazily z Národní třídy slavnostně nazdobené vozy „koňky“, tedy tramvaje tažené koňmi. Doprovázely je moderní tramvaje a také úplná novinka – tři autobusy značek Praga a Laurin & Klement.

Národní listy psaly s nadšením o „velké slávě“ a kontrastu mezi minulostí a přítomností pražské dopravy. Za jedinou generaci se město proměnilo – od koňských povozů po elektrické devítiokeňáky s vlečnými vozy.

První historický vůz průvodu vedl tehdy pětasedmdesátiletý Tomáš Kníže, druhý pětašedesátiletý František Knap. Oba si znovu oblékli světlemodré uniformy s červenými výložkami a prýmky.

Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“
Koňka na Příkopy vyjela již před 150 lety, tato trať náležela i po elektrifikaci dlouhá léta k nejrušnějším v centru. Projíždělo tu až devět linek, které se řadily na křižovatce Můstek na třech kolejích. Osudným se trati stalo budování metra v polovině 80. let 20. století.
Koňka na Karlově mostě
Poslední vůz koněspřežné tramvaje svezl Pražany 12. května 1905.
20 fotografií

„Koně se zprvu bránili nezvyklé práci – jeden upadl při výjezdu, druhého museli diváci tlačit, aby vyrazil správným směrem. Přesto byla cesta triumfální. Zástupy lidí se tlačily na Příkopech, třída 28. října i Karlín bouřlivě zdravily projíždějící vozy,“ psaly Národní listy.

Slavnost připomněla nejen první dny pražské tramvajové dopravy, ale i její dynamický rozvoj. V roce 1925 měla kolejová síť už téměř 100 kilometrů a do dvou let tuto hranici překročila.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

28
září
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Policová pračka, klávesnice s 3D zvířátky a další podivnosti z veletrhu IFA

Berlín (Od zpravodajů Technet.cz) IFA již dávno není jen jedním z největších světových veletrhů zaměřených na spotřební elektroniku. Vedle ní tu totiž najdeme spoustu věcí do domácnosti i na zahradu a řadu dopravních prostředků. A...

KVÍZ: Víte, jak se dříve jmenovaly stanice metra?

Mnoho z nás jej denně využívá a možná si ani neuvědomuje, jakými změnami pražské metro v průběhu desetiletí prošlo. Otestujte své znalosti názvů stanic.

Od koňky až po metro. Jak se historicky vyvíjela hromadná doprava v Praze

Vznik pražské městské hromadné dopravy se oficiálně slaví 23. září, protože toho dne roku 1875 tam byl zahájen provoz koněspřežné tramvaje. Jedná se o oficiální dataci kvůli usazení pevného termínu...

Na své největší letošní akci ČD ukázaly i novou vysokorychlostní lokomotivu

Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...

Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10

Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...

Před 100 lety ještě žil kočí z první pražské „koňky“

Praha před sto lety zažila velkolepou slávu. V září 1925 se na ulice města znovu vydala historická koňka, která připomněla padesát let existence pražské tramvajové dopravy. Vozatajství se ujali...

28. září 2025

Skutečné perly. Unikátní historické letouny se slétly do Hahnweide

Jubilejní 20. ročník Oldtimer-Fliegertreffen neboli Setkání historických letadel na travnatém letišti v Hahnweide u městečka Kirchheim/Teck nedaleko Stuttgartu se opravdu povedl. Mezi 12. a 14. zářím...

28. září 2025

Na své největší letošní akci ČD ukázaly i novou vysokorychlostní lokomotivu

Sobota 20. září patřila v Nymburku železniční historii, současnosti i budoucnosti. Do místního depa, kde se odehrávala hlavní část programu letošního Národního dne železnice Českých drah, dorazilo...

27. září 2025,  aktualizováno  8:50

Před 28 lety se u Medanu zřítil Airbus s 234 lidmi. Tragédie otřásla Indonésií

Před 28 lety do lesnatých kopců na severu Sumatry narazil patnáct let starý Airbus. Za nehodou, jež si vyžádala životy všech 234 lidí na palubě, stála série nedorozumění. Dodnes jde o nejtragičtější...

27. září 2025

Žně na Moravě se před 100 lety protáhly až do svatého Václava

Na konci září 1925 ještě na Moravě i v Čechách dozrával oves a jarní žito. Lidové noviny si všímaly, že zemědělci stále sklízejí, a připadalo jim zvláštní psát o žních tak pozdě. Vysvětlení však bylo...

27. září 2025

Africký motýl má 458 chromozomů. Mezi mnohobuněčnými živočichy je to rekord

Vědci přečetli genom modráska Polyommatus atlantica. Má 227 párů nepohlavních chromozomů a čtyři pohlavní. K čemu by létající potvoře taková podivnost mohla být?

26. září 2025  11:02

Evropa čelí nástupu exotických chorob přenášených komáry. Léčit se často nedají

Premium

Západonilská horečka, chikungunya či dengue. Onemocnění, která jsme si spojovali s exotickou cizinou, se pomalu stávají všední realitou i v našich zeměpisných šířkách. Rekordní výskyt hlásí Francie,...

26. září 2025

Před 100 lety: Poslední letní neděle, fotbalové rvačky a medvědi v Tatrách

Pražané si na konci září 1925 užívali poslední letní neděli. Podle Národních listů bylo teplo, dusno a počasí připomínalo spíš májový den než příchod podzimu. Na fotbalových hřištích ale vládly emoce...

26. září 2025

Piloti amerického námořnictva už nebudou muset umět přistát na letadlovce

Námořní složka ozbrojených sil Spojených států změnila studijní plán svých pilotů. Pokud se chystají létat na stíhačkách F-18 nebo F-35, nepotřebují k získání kvalifikace odstartovat ani přistát na...

26. září 2025

Microsoft couvá. Pouze v Evropě bude volně podpora Windows 10 až do roku 2026

Společnost Microsoft se dohodla s evropskou organizací na ochranu spotřebitelů Euroconsumers na tom, že firma bude dodávat aktualizace na Windows 10 bez dalších podmínek ještě celý rok v Evropském...

25. září 2025  16:58

Když Slunce vyvrhne oblak nabitých částic, na reakci máme den dva, líčí astrofyzik

Premium

Kdykoli se podíváme na noční oblohu, jsou tam. Miliony a miliony hvězd. Některé jasně září, některé se zhroutí do černých děr a bez některých by život na naší planetě nebyl možný. Jako třeba bez...

25. září 2025

Za tři týdny šlus. Jak nejlevněji připravit počítač na konec Windows 10

Možná jste se svým počítačem s Windows 10 úplně spokojení, ale 14. října 2025 systému končí životní cyklus a přestane dostávat aktualizace. Používání takového počítače nemusí být bezpečné, ani...

25. září 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.