Před 100 lety vznikl v Kalifornii první motel na světě

Autor:
Přímý vstup z parkoviště do pokoje, žádná recepční hala ani zvonění na portýra. Koncept, který se stal symbolem amerických silnic, se zrodil přesně před 100 lety. První motel na světě otevřeli v prosinci 1925 v kalifornském městě San Luis Obispo.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

San Luis Obispo je nenápadné město na kalifornském pobřeží, zhruba na půl cesty mezi Los Angeles a San Franciskem. Pravděpodobně by zůstalo stranou dějin, nebýt roku 1925. Právě tehdy zde byl uveden do provozu historicky první motel na světě – Milestone Mo-Tel.

Nový typ ubytování reagoval na fenomén, který byl ve Spojených státech mnohem dál než v Evropě: masové cestování automobilem. Zatímco evropská města se stále orientovala na železnici, Amerika už ve 20. letech žila na čtyřech kolech. Architekt Arthur Heineman proto přišel s jednoduchým, ale převratným nápadem: spojit motorismus a hotelnictví, motor a hotel.

Milestone Mo-Tel poprvé nabídl koncept, který se stal ikonou americké kultury – host přijel autem, zaparkoval přímo před svým pokojem a vstoupil do něj rovnou z parkoviště. Žádné schody, žádné chodby, žádná recepce v tradičním smyslu. Komfort, rychlost a praktičnost.

A co české motely? Jeden z nich se proměnil v luxusní hotel:

Před 100 lety vznikl v Kalifornii první motel na světě
Chodby osvětluje i denní světlo, září teplou žlutou barvou.
Vstupní prostor recepce
Prostor pro snídaně
26 fotografií

Heineman byl zároveň autorem samotného názvu „motel“, složeniny slov motor a hotel. Na rozdíl od svého nápadu na něm však nikdy nezbohatl. Slovo motel si totiž nedokázal právně ochránit a výraz se okamžitě rozšířil do obchodní i běžné řeči. Stal se doslova globálním pojmem.

Samotný koncept měl před sebou ve 20. století obrovskou budoucnost. Paradoxně mu pomohla i velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let – levné noclehy vyhledávali obchodní cestující i lidé na cestách za prací. Zlatou éru pak motely zažily v 50. letech, kdy se staly nedílnou součástí amerického snu.

Vrchol přišel v roce 1964. Ve Spojených státech tehdy fungovalo zhruba 61 tisíc motelů. Postupné rozšiřování dálniční sítě, která obcházela starší centra měst, však nakonec vedlo k jejich úpadku a nahrazení řetězovými hotely.

Do Československa se tento fenomén dostal o čtyři desetiletí později – v roce 1965 otevřením Motelu Stop v pražském Motole. Sto let starý americký nápad tak našel své místo i ve střední Evropě.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

20
prosinec
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

V Itálii objevili tisíce dinosauřích stop. V místě, kde bude zimní olympiáda

Nedaleko místa konání nadcházejících Zimních olympijských her ohlásili italští...

Nedaleko místa konání nadcházejících zimních olympijských her ohlásili italští vědci nález tisíců dinosauřích stop. Jejich stáří se odhaduje na 210 milionů let.

Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT

CRT televizor Sony

Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně...

Konec provozu Černobylské elektrárny přišel víc než 16 let po havárii

elektrárna v Černobylu

Příští rok v dubnu uplyne čtyřicet let od havárie IV. reaktoru v Černobylské elektrárně, ale právě v pondělí uplynulo čtvrtstoletí od definitivního uzavření elektrárny. Tento den v roce 2000 totiž...

Neuvěřitelné záběry čínského pohoří. Zcela jej pokryly solární panely

Solární panely v čínském pohoří Kuej-čou

Podívejte se na záběry z čínského pohoří Kuej-čou, které ukazují přírodu zcela zakrytou solárními panely, a to v ohromné rozloze. Kritici tvrdí, že to poškozuje životní prostředí. Čínské úřady se...

Tatrou T1 vstoupilo Československo na cestu k tramvajové velmoci

Tramvaj Tatra T1

Tatra T1 byla první tuzemskou tramvají zkonstruovanou podle americké koncepce PCC. Stála na počátku cesty Československa k titulu tramvajové velmoci, který byl získán díky obřím výrobním objemům typu...

20. prosince 2025

Před 100 lety vznikl v Kalifornii první motel na světě

Před 100 lety vznikl v Kalifornii první motel na světě

Přímý vstup z parkoviště do pokoje, žádná recepční hala ani zvonění na portýra. Koncept, který se stal symbolem amerických silnic, se zrodil přesně před 100 lety. První motel na světě otevřeli v...

20. prosince 2025

Kultura je nezdravá, lepší je být barbar. Dokazuje to výzkum 646 koster

Mytologické motivy jsou pro pohádky také typické. „Výborný příklad je Barbar...

„Kromě hygieny, medicíny, vzdělání, vína, veřejného pořádku, zavlažování, silnic, vodovodů a veřejného zdraví, co pro nás Římané kdy udělali?“ Odpověď na otázku z kultovního filmu Život Briana je...

19. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Umělá inteligence mění internet. Odpovědi dostanete dřív, než kliknete

Ve spolupráci
ilustrační obrázek

Pamatujete dobu, kdy jste při hledání na Googlu klikali na první tři odkazy? Dnes už nemusíte. Umělá inteligence (AI) začíná přebírat roli internetového poradce a mění způsob, jak lidé informace...

19. prosince 2025

Hokej i kouřový opar z cigaret. Před 100 lety se otevřela Madison Square Garden

Basketbalový den v Madison Square Garden? K zápasu s New York Knicks přijíždí...

Zápas NHL, cigaretový dým pod stropem a hala postavená za necelý rok. Před 100lety se v New Yorku otevřela třetí Madison Square Garden – aréna, která se stala symbolem amerického sportu i zábavy 20....

19. prosince 2025

Za neúmyslný sestřel Hornetu v Rudém moři mohlo několik faktorů současně

Premium
Křižník USS Gettysburg

Americké námořnictvo vydalo zprávu k incidentu, v němž poslal křižník USS Gettysburg ke dnu vlastní stíhačku. Stejný osud málem stihl i další stroj. Karambolů bylo v poslední době víc. Jak se to...

19. prosince 2025

Nejkrásnější pohledy do kosmu od českých fotografů

Snímek roku 2024 v rámci ocenění Česká astrofotografie měsíce ukazuje oblouk...

Už dvacet let pořádá Česká astronomická společnost ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici soutěž, v níž vybírá nejlepší snímek související s vesmírem. Podívejte se na některé snímky, které v průběhu let...

19. prosince 2025

Neuvěřitelné záběry čínského pohoří. Zcela jej pokryly solární panely

Solární panely v čínském pohoří Kuej-čou

Podívejte se na záběry z čínského pohoří Kuej-čou, které ukazují přírodu zcela zakrytou solárními panely, a to v ohromné rozloze. Kritici tvrdí, že to poškozuje životní prostředí. Čínské úřady se...

18. prosince 2025  17:29

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

18. prosince 2025

Krmítko s kamerou dá nahlédnout ptáčkům přímo do zobáčku. Skvělá podívaná

Bird Buddy

Jedno levné a jedno drahé. Vyzkoušeli jsme dvě „chytrá krmítka“ s kamerami, se kterými máte své opeřené hodující hosty jako na dlani. Na obou jim chutná stejně, ale rozdíl v tom, co dostane uživatel,...

18. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PEDIATR (110.-140.000Kč+BYT+BONUS)

Advantage Consulting, s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 110 000 - 140 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány...

17. prosince 2025  22:33

Dětská vodní raketa se startovala pomocí cyklistické hustilky

Kurátor Jan Sýkora vysvětluje princip fungování dětské vodní rakety ze sbírky...

Pro čas předvánoční jsme pro náš seriál Poklady z depozitáře vybrali z podsbírky VHÚ letecké modelářství jeden kuriózní model vodní raketky neuvedeného československého výrobce, který zřejmě sloužil...

17. prosince 2025,  aktualizováno  20:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.