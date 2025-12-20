Před 100 lety vznikl v Kalifornii první motel na světě

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
San Luis Obispo je nenápadné město na kalifornském pobřeží, zhruba na půl cesty mezi Los Angeles a San Franciskem. Pravděpodobně by zůstalo stranou dějin, nebýt roku 1925. Právě tehdy zde byl uveden do provozu historicky první motel na světě – Milestone Mo-Tel.
Nový typ ubytování reagoval na fenomén, který byl ve Spojených státech mnohem dál než v Evropě: masové cestování automobilem. Zatímco evropská města se stále orientovala na železnici, Amerika už ve 20. letech žila na čtyřech kolech. Architekt Arthur Heineman proto přišel s jednoduchým, ale převratným nápadem: spojit motorismus a hotelnictví, motor a hotel.
Milestone Mo-Tel poprvé nabídl koncept, který se stal ikonou americké kultury – host přijel autem, zaparkoval přímo před svým pokojem a vstoupil do něj rovnou z parkoviště. Žádné schody, žádné chodby, žádná recepce v tradičním smyslu. Komfort, rychlost a praktičnost.
Heineman byl zároveň autorem samotného názvu „motel“, složeniny slov motor a hotel. Na rozdíl od svého nápadu na něm však nikdy nezbohatl. Slovo motel si totiž nedokázal právně ochránit a výraz se okamžitě rozšířil do obchodní i běžné řeči. Stal se doslova globálním pojmem.
Samotný koncept měl před sebou ve 20. století obrovskou budoucnost. Paradoxně mu pomohla i velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30. let – levné noclehy vyhledávali obchodní cestující i lidé na cestách za prací. Zlatou éru pak motely zažily v 50. letech, kdy se staly nedílnou součástí amerického snu.
Vrchol přišel v roce 1964. Ve Spojených státech tehdy fungovalo zhruba 61 tisíc motelů. Postupné rozšiřování dálniční sítě, která obcházela starší centra měst, však nakonec vedlo k jejich úpadku a nahrazení řetězovými hotely.
Do Československa se tento fenomén dostal o čtyři desetiletí později – v roce 1965 otevřením Motelu Stop v pražském Motole. Sto let starý americký nápad tak našel své místo i ve střední Evropě.