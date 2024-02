Před 100 lety se narodil Josef Hasil, známý jako Král Šumavy

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Hasil pocházel ze Zábrdí na Prachaticku, patří mezi nejznámější představitele protikomunistického odboje. Někdejší pohraničník pomohl na přelomu 40. a 50. let desítkám lidí dostat se přes hranice na Západ. Hasil emigroval v 50. letech a následně ve Spojených státech amerických strávil zbytek života.

„On by se sem (po revoluci) nejraději vrátil. Jenže pořád se komunistů strašně moc bál a měl strach sem přijít. Říkal mi, že má strach, že by ho tady zastřelili. Až do smrti se budil v noci ze spaní, protože se mu zdálo, že ho honí komunisti. Měl to v sobě tolik zažitý, jak zkusil. A u těch starých lidí se ty vzpomínky projeví ještě více,“ řekl Vávra.

Hasilovo rozhodnutí převádět lidi se zrodilo krátce poté, co se v únoru 1948 ujali moci komunisté. Mladík, který za války po útěku z totálního nasazení pomáhal jako spojka partyzánům, měl v té době v uniformě SNB hlídat hranice, raději ale pomáhal lidem ohroženým nastupující mocí k útěku. Hasila v roce 1948 zatkli a odsoudili ho k 10 letům vězení. Hasilovi se však po čase podařilo z výkonu trestu utéct a uprchl na Západ.

Vávra se narodil v roce 1949, když byl jeho otec ve vězení. Poprvé se viděli až po roce 1989, do té doby to tehdejší režim nepovolil. Vávra tak vyrůstal bez otce. „Ale jako kluk jsem to nebral nijak špatně. Děti si tohle moc neuvědomují. Navíc jsem říkal, že mám tátu v Americe, kdo se tím tenkrát mohl chlubit? Když mi táta posílal žvýkačky, měl jsem najednou spoustu kamarádů, protože to tady nebylo,“ řekl s úsměvem Vávra.

Hasil po svém útěku z komunistického Československa nejprve v Německu vstoupil do služeb americké výzvědné služby, stal se agentem-chodcem a znovu převáděl lidi, ale také dodával odboji vysílačky či další materiál.

„Byl jedním z nejlepších agentů, protože přinášel velmi cenné informace. Dokonce jako první informoval o tom, že byl zatčen Rudolf Slánský, což v republice nikdo nevěděl. Na základě Hasilovy informace to odvysílala západní rádia a komunisté museli s pravdou ven,“ řekl ČTK spisovatel David Jan Žák, který napsal o Hasilově životě román.

Hasil v roce 2001 od prezidenta Václava Havla obdržel medaili Za hrdinství. Zemřel 5. listopadu 2019 v Chicagu.