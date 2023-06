Před 100 lety se narodil mistr malých rolí Jiří Lír, byl i výborný malíř

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Lír byl velmi obsazovaným filmovým hercem, hlavní roli však před kamerou nikdy nedostal. Bral to s humorem. I jeho memoáry nesly název Ve vedlejší roli Jiří Lír.

„V malé roli se herec nemůže zdržovat rozehráváním. Musí to vypálit, aby každý věděl, o co jde. Hned. V malé roli si nemůžete říkat: ‚Já to ukážu pak.‘ Žádné pak už není. Nejlépe je vidět síla malé role ve velkých filmech. Je to kumšt,“ řekl v jednom z rozhovorů.

Jiří Lír se narodil v Pelhřimově. „Jeho rodný dům stojí na Karlově náměstí naproti Jihlavské bráně,“ popsal před časem Jan Tomášek z Muzea Vysočiny. Hercův otec byl profesorem na zdejším gymnáziu.

S Lipským hrával divadlo už v Pelhřimově

Lír se už v dětství setkal s Lubomírem Lipským, který na rozdíl od něj později dostával hlavní filmové role. Spolu hráli divadlo již v Pelhřimově. Nejen pracovně se pak potkávali celý život po přemístění do Prahy.

Lír kromě filmu hodně vystupoval na divadelních scénách. Jedné herecké disciplíně se však úzkostlivě vyhýbal. Byl to dabing. Pouze jednou dostal pozvánku do dabingového studia s tím, že namluví hlavní roli. Až na místě se dozvěděl, že bude dabovat koně, který ve zmíněném filmu dominoval. Po tomto úkolu už se k dabování nikdy nevrátil.

Lírovu kariéru přerušila v sedmdesátých letech vážná autonehoda. Jednou při cestě z Olomouce spal na zadním sedadle auta, které vjelo do protisměru v serpentinách u Moravské Třebové.

„Po opuštění vozu předním sklem jsem ještě třicet metrů brzdil obličejem po mokré vozovce. Můj spánek byl nahrazen bezvědomím. Měl jsem prasklou lebeční kost se zásahem do mozkového centra. Na návštěvy za mnou chodil kamarád Vladimír Menšík. Škoda, že Láďovy návštěvy nemohly být pro všechny na lékařský předpis. Spousta lidí by se uzdravila za daleko kratší dobu,“ popsal ve svých memoárech Jiří Lír.

Studenti natáčeli nahé dívky falešnou kamerou

Raději než na nehodu vzpomínal na natáčení filmu Tajemný hrad v Karpatech. Točilo se v Čachticích a Lírovi přišlo divné, že zde filmaři nebyli oblíbení. Důvod brzy zjistil. V Čachticích totiž předtím „filmovali“ studenti s prázdnou kamerou, která nic nesnímala.

Mladíci pouze předstírali natáčení, a dokonce se jim podařilo před falešným objektivem svléknout několik místních mladých vesničanek. Také přijímali pozvání do rodin na pečené husy. Když podvod praskl, skončilo vše u soudu.

Jiří Lír také velmi rád a dobře maloval. „Kreslit jsem začal do studentského časopisu. Později mě hodně inspiroval Jiří Šlitr. On měl u sebe neustále blok a tužku, pořád kreslil, což jsem mu záviděl a začal to dělat taky,“ popsal své začátky.

K jeho originalitě patřilo, že zavedl trvalou aktualizaci svých obrazů. Když třeba někomu namaloval svatbu dcery a ta se po čase rozvedla, zdarma přemaloval ženicha na obraze za psa, jehož si dcera mezitím pořídila. Jiří Lír zemřel v srpnu roku 1995 v dvaasedmdesáti letech. Přiložené video nabízí stručný medailonek s jeho nejvýraznějšími rolemi.