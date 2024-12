Hitler je venku z vězení, před 100 lety zahájil cestu k moci

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Před 100 lety znovu začala politická kariéra vůdce německých nacistů Adolfa Hitlera. Neúspěšný „pivní“ puč z 8. listopadu 1923 v Mnichově pro něho právě skončil, konkrétně pro něj skončily jeho důsledky.

Hitler byl totiž podmínečně propuštěn na svobodu z vězení v bavorském Landsbergu. Z původního i tak velmi nízkého trestu vězení v trvání pěti let za pokus o převrat si odseděl jen devět měsíců, s vazbou 13 měsíců.

Při pokusu o převrat v Mnichově v roce 1923 chtěl převzít moc v Bavorsku a spolu s hrstkou stoupenců obsadil schůzi bavorských elit v mnichovském pivovaru Bürgerbräukeller a následně se vydali do ulic na „pochod na Berlín“ po vzoru Mussoliniho pochodu na Řím z předchozího roku. Po úvodních rozpacích policie zakročila rázně.

Na ulici zůstalo 16 mrtvých pučistů a čtyři další lidé. Hitlerovu NSDAP bavorské úřady zakázaly. On sám byl otevřeně sympatizujícím soudcem odsouzen na pět let. Ve fešáckém vězení v Landsbergu Hitler nezahálel. Svému asistentu Rudolfu Hessovi nadiktoval pozdější bibli nacismu, spis „Mein Kampf“, který mu během následujících let vydělal obrovské jmění.

Stejně jako soudního líčení i pobytu ve vězení Hitler využil k sebepropagaci, kterou měl zúročit už za několik let. Zakázanou NSDAP mohli Hitler a jeho stoupenci za slib dobrého chování obnovit.

27. února 1925 pronesl Adolf Hitler před čtyřmi tisícovkami stoupenců první projev na svobodě na místě činu v mnichovském pivovaru, kde 8. listopadu 1923 zahájil neúspěšný pokus o puč. Během dvouhodinové řeči prohlásil, že nacistickou stranu vede on a nikdo jiný a jeho cílem je teď získat moc legálními prostředky.