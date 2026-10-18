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Osm hodin denně, pět dní v týdnu. Ford přepsal před 100 lety dějiny lidské práce

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Osm hodin denně, pět dní v týdnu. Pracovní režim, který dnes působí samozřejmě, zaváděla před sto lety americká automobilka Ford. Následně se k jejím továrním dělníkům připojili také úředníci a volná sobota se stala pravidlem pro všechny zaměstnance společnosti.

Před 100 lety

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Sobota už nemusela znamenat cestu do práce. V automobilkách Henryho Forda přibyl zaměstnancům vedle neděle další volný den, aniž se prodloužily jejich každodenní směny. Pětidenní pracovní týden tak představoval čtyřicet hodin práce a více prostoru pro odpočinek i vlastní život.

Změna přicházela postupně. Tovární dělníci společnosti Ford Motor Company začali podle nového rozvrhu pracovat už 1. května 1926. Úředníci se připojili na podzim, právě před 100 lety. Teprve tím se zavádění kratšího pracovního týdne v automobilce završilo.

Ford od svých lidí požadoval vysoké výkony, současně však věnoval pozornost jejich pracovním a sociálním podmínkám. Už na začátku dvacátých let zvýšil mzdy a v roce 1922 stanovil osmihodinovou pracovní dobu. Do zaměstnání se ovšem stále chodilo šest dní v týdnu. Další krok proto nespočíval ve zkrácení směny, ale v uvolnění celé soboty.

Harvey S. Firestone a Henry Ford
Henry Ford vedle svého fenomenálního Modelu T. Auto za 260 dolarů si prý mohl dovolit téměř každý. Rádio za 130–150 dolarů už nikoliv.
Henry Ford
Zakladatel fenomenální automobilky Henry Ford a jeho syn a dědic Edsel Ford
7 fotografií

Za rozhodnutím nebyla pouze snaha dopřát zaměstnancům pohodlnější život. Ford počítal s tím, že odpočatí lidé odvedou během pěti pracovních dní lepší práci. Volný čas v jeho úvahách nebyl překážkou výroby, nýbrž jednou z podmínek vyššího výkonu.

Podobně uvažoval o dopadu na obchod. Zaměstnanci, kteří netráví sobotu v továrně, mají více příležitostí nakupovat a využívat služby. Z jejich volna tak měli těžit také další podnikatelé v okolí závodů a v místech, kde dělníci bydleli. Kratší pracovní týden měl rozhýbat hospodářství i za branami automobilky.

Ford koupil před 100 lety výrobce luxusních vozů Lincoln

Podle očekávání přispěla změna také k prodeji Fordových vozů. Zaměstnanci začali ve volných dnech více cestovat, a automobil jim tak nesloužil jen k cestě do práce. Výrobce tím spojoval zájem svých lidí s vlastním obchodním zájmem.

Co v roce 1926 platilo uvnitř jedné společnosti, se později stalo běžnou součástí pracovního života. Čtyřicetihodinový týden schválil americký Kongres v roce 1938. V následujících desetiletích se pětidenní pracovní režim prosadil také v Evropě; v Československu platil od 29. září 1968.

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