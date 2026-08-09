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Připravoval například pořady V Praze bejvávalo blaze, Pražský písničkář, Po stopách smíchu, Kabaret U dobré pohody nebo silvestrovské programy.
Oplustil spolupracoval jako dramaturg mimo jiné s režisérem Zdeňkem Podskalským. V roce 2002 byl uveden do televizní Dvorany slávy Týtý. Zemřel 21. října 2022.
Rodák z Hranic na Moravě se ochotnicky zabýval divadlem. Působil v zájezdové skupině Divadla československé armády na Vinohradech, později dostal nabídku z televize, kde se vypracoval na šéfdramaturga v redakci zábavy.
S Podskalským vytvořil televizní veselohry Blázinec v prvním poschodí, Námluvy komtesy Gladioly či Sedm žen Alfonse Karáska. Oplustil je podepsán i pod filmy Kam slunce nechodí, Velká sázka o malé pivo či Poslední leč Alfonse Karáska. Je autorem vzpomínkové knihy Za humorem cestou necestou.