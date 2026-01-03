Před 100 lety se narodil George Martin, „pátý“ člen legendárních The Beatles

Říkalo se mu „pátý“ člen Beatles, ale jako hudební producent spolupracoval i s celou řadou dalších hvězd hudebního nebe, například s Eltonem Johnem nebo Michaelem Jacksonem či třeba s komikem Peterem Sellersem. Už navždy však zůstane především hudebním producentem Beatles. George Martin se narodil před 100 lety, 3. ledna 1926.

Martin stál u zrodu první desky The Beatles i řady singlů. I kvůli tomu se mu přezdívalo „pátý Beatle“. Na rozdíl od členů kapely měl hudební vzdělání, byl schopným aranžérem a také klávesistou. Měl nejvýraznější vliv na konečný zvuk nahrávek a stál také za výměnou původního bubeníka kapely Peta Besta za Ringo Starra.

Podílel se mimo jiné na nahrávání nejslavnějších skladeb „Brouků“: In My Life, Michelle, Yesterday, For No One a zásadních alb Revolver či Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. Martin pro skupinu napsal několik orchestrálních melodií k jejich filmům Perný den, Help! a Yellow Submarine.

Londýnský rodák Martin vystudoval hudební školu a po válce, kdy sloužil u námořnictva, začal pracovat v hudebním archivu BBC. Později přešel do vydavatelství Parlophone spadající pod koncern EMI, které sídlilo v proslulé londýnské ulici Abbey Road. Právě sem dorazil na jaře 1962 manažer kapely The Beatles Brian Epstein, který doposud marně sháněl nahrávací smlouvu.

„Nebylo to moc dobré. Vlastně to bylo příšerné. Ale něco mě na tom demosnímku zaujalo, tak jsem Epsteinovi řekl, ať je přivede do studia,“ komentoval Martin později první poslech Beatles.

Parlophone vydával vše od klasiky až po mluvené slovo. Na mladé rokenrolové rebely Martin, který zde v té době už dělal ředitele, moc nevěřil. Podpis smlouvy s Beatles v létě téhož roku byl tedy velkým rizikem. Díky jeho osvícenému vedení se však z liverpoolské čtyřky stal zázrak, který rekordně prodával desky v Británii i na druhé straně Atlantiku.

John Lennon, Paul McCartney, George Harrison (s kytarou zády) a Ringo Starr ve studiu s producentem Georgem Martinem
George Martin (druhý zprava) se členy skupiny Beatles v roce 1962
Z filmu The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
Z filmu The Beatles: Eight Days a Week – The Touring Years
Byl to také právě George Martin, kdo pomohl Beatles z původně sice nápaditých, ale jednoduchých písniček vypracovat umělecky zásadní a mnohdy přelomová díla. Byl schopen dát své znalosti moderní studiové techniky a hudební avantgardy 60. let do služeb popové kapely. Přitom jako producent pobíral nadále svůj skromný plat 3 tisíce liber ročně a z fantastického úspěchu Beatles osobně nic neměl.

V roce 1965 Martin opustil EMI a spoluzaložil produkční společnost AIR. S Beatles však spolupracoval kromě alba Let It Be až do jejich rozchodu. Jak upozorňuje ČTK, ještě v polovině 90. let dohlížel na vydání antologií Beatles a produkoval píseň Candle In The Wind od Eltona Johna (1997) – nejprodávanější singl v historii.

Podle BBC Martin produkoval více než 700 hudebních nahrávek, spolupracoval také se skupinami Gerry and the Pacemakers či zpěvačkami Shirley Basseyovou a Cillou Blackovou.

3. ledna 2026

Před 100 lety se narodil George Martin, „pátý" člen legendárních The Beatles

