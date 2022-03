Peterka ztvárnil Krakonoše nebo Fantomase z Arabely. Narodil se před 100 lety

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

František Peterka vystudoval herectví na pražské konzervatoři, poté nastoupil do Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Odtud přešel do libereckého Divadla F. X. Šaldy, kde vytvořil kolem dvou set padesáti rolí. V této souvislosti není bez zajímavosti, že Peterka k divadlu vlastně ani moc nechtěl a před hereckou dráhou by dal raději přednost kariéře závodního vzpěrače. Své sportovní nadání později uplatnil v roli trenéra juda ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje!

Ve filmech se začal objevovat už v 50. letech. V následující dekádě si zahrál například ve slavném Rychmanově muzikálu Dáma na kolejích, ale i ve filmu Člověk a jeho dům pro projekt Kinoautomat.

Nejvíce se ale Peterka proslavil ve snímcích, které vznikly v 70. a 80. letech. Urostlého herce si diváci oblíbili díky komedii Zítra to roztočíme, drahoušku, kde si po boku Ivy Janžurové zahrál jednu z hlavních rolí. Peterkův komediální talent se záhy uplatnil v dalších veselohrách jako Co je doma, to se počítá, pánové nebo Příště budeme chytřejší, staroušku!

„Byl to příjemný člověk, rád jsem ho obsazoval. Na Fantomase se vyloženě hodil,“ vzpomínal režisér Václav Vorlíček. Postavu Fantomase si Peterka zahrál v jeho seriálu Arabela.

Kromě Arabely hrál v dalším slavném seriálu, večerníčku Krkonošské pohádky. Role Krakonoše se divákům vžila asi nejvíc, na druhou stranu maskovaný Peterka v ní byl poznat asi tak stejně jako v úloze Fantomase.