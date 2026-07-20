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Masový vrah ve službách revoluce. Před 100 lety zemřel Felix Dzeržinskij

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V červenci 1926 zemřel v Moskvě Felix Dzeržinskij, první šéf obávané sovětské bezpečnostní organizace Čeka. Jeho jméno se stalo symbolem počátků bolševického represivního aparátu, který po revoluci zasáhl statisíce životů.

Před 100 lety

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České Národní listy pravidelně sledovaly ve 20. letech vývoj v Sovětském svazu a neminula je ani zpráva, která přišla z Moskvy 20. července 1926. Ve věku 48 let zemřel Felix Dzeržinskij, jeden z nejvýraznějších představitelů raného sovětského režimu a muž, který stál u zrodu jeho tajné policie.

Dobový tisk připomínal především jeho působení v čele bezpečnostních složek. Dzeržinskij se stal po bolševické revoluci blízkým spolupracovníkem Lenina a v prosinci 1917 byl pověřen vedením nově vytvořené mimořádné komise známé pod zkratkou Čeka. Jejím úkolem byl boj proti odpůrcům bolševické vlády, ve skutečnosti se však rychle proměnila v nástroj rozsáhlých represí.

Národní listy o smrti šéfa sovětské tajné služby

Dzeržinskij pocházel z polské šlechtické rodiny a narodil se 11. září 1877 na rodinném panství Ožemblovo na území tehdejší ruské říše. Už v mládí se zapojil do revolučního hnutí, kvůli své činnosti byl opakovaně vězněn a posílán do vyhnanství. Únorová revoluce roku 1917 ho zastihla ve vězení, z něhož se po pádu carského režimu dostal na svobodu.

Po říjnovém převratu se zařadil mezi přední představitele nového režimu. Čeka pod jeho vedením získala rozsáhlé pravomoci při vyhledávání skutečných i domnělých nepřátel revoluce. Její činnost provázelo zatýkání, konfiskace majetku i popravy bez řádného soudního procesu. Právě toto období spojilo Dzeržinského jméno s takzvaným rudým terorem.

Ředitel ruské zahraniční rozvědky (SVR) Sergej Naryškin pronáší projev během slavnostního odhalení sochy zakladatele sovětské tajné policie Felixe Dzeržinského (11. září 2023)
Felix Dzeržinskij byl Leninův muž na špinavou práci
Felix Dzeržinskij na archivním snímku
Pomník elitní jednotce Stasi ve městě Massow
13 fotografií

Jeho postavení se neomezovalo pouze na tajnou policii. V sovětském aparátu zastával i další významné funkce. Podílel se na správě vnitřních záležitostí, organizaci některých hospodářských úkolů i sociálních projektů, například péče o děti bez domova. Patřil také mezi představitele režimu, kteří po Leninově smrti řešili uchování jeho ostatků.

Dzeržinskij zemřel náhle po jednání vedení komunistické strany, kde krátce předtím vystoupil s dlouhým projevem. Jeho odkaz zůstal v Sovětském svazu po desetiletí předmětem oficiální úcty, zatímco pro kritiky režimu představoval především počátek systému politické kontroly a státního násilí.

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20
červenec
1926

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Masový vrah ve službách revoluce. Před 100 lety zemřel Felix Dzeržinskij

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