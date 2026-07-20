Masový vrah ve službách revoluce. Před 100 lety zemřel Felix Dzeržinskij

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České Národní listy pravidelně sledovaly ve 20. letech vývoj v Sovětském svazu a neminula je ani zpráva, která přišla z Moskvy 20. července 1926. Ve věku 48 let zemřel Felix Dzeržinskij, jeden z nejvýraznějších představitelů raného sovětského režimu a muž, který stál u zrodu jeho tajné policie.
Dobový tisk připomínal především jeho působení v čele bezpečnostních složek. Dzeržinskij se stal po bolševické revoluci blízkým spolupracovníkem Lenina a v prosinci 1917 byl pověřen vedením nově vytvořené mimořádné komise známé pod zkratkou Čeka. Jejím úkolem byl boj proti odpůrcům bolševické vlády, ve skutečnosti se však rychle proměnila v nástroj rozsáhlých represí.
Dzeržinskij pocházel z polské šlechtické rodiny a narodil se 11. září 1877 na rodinném panství Ožemblovo na území tehdejší ruské říše. Už v mládí se zapojil do revolučního hnutí, kvůli své činnosti byl opakovaně vězněn a posílán do vyhnanství. Únorová revoluce roku 1917 ho zastihla ve vězení, z něhož se po pádu carského režimu dostal na svobodu.
Po říjnovém převratu se zařadil mezi přední představitele nového režimu. Čeka pod jeho vedením získala rozsáhlé pravomoci při vyhledávání skutečných i domnělých nepřátel revoluce. Její činnost provázelo zatýkání, konfiskace majetku i popravy bez řádného soudního procesu. Právě toto období spojilo Dzeržinského jméno s takzvaným rudým terorem.
Jeho postavení se neomezovalo pouze na tajnou policii. V sovětském aparátu zastával i další významné funkce. Podílel se na správě vnitřních záležitostí, organizaci některých hospodářských úkolů i sociálních projektů, například péče o děti bez domova. Patřil také mezi představitele režimu, kteří po Leninově smrti řešili uchování jeho ostatků.
Dzeržinskij zemřel náhle po jednání vedení komunistické strany, kde krátce předtím vystoupil s dlouhým projevem. Jeho odkaz zůstal v Sovětském svazu po desetiletí předmětem oficiální úcty, zatímco pro kritiky režimu představoval především počátek systému politické kontroly a státního násilí.