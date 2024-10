Málo dobíječek i baterií. Trable s elektromobily se řešily už před 100 lety

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Také před 100 lety technici ve světě i u nás usilovali o sestrojení spolehlivého elektrického motocyklu, tedy motocyklu poháněného baterií. V roce 1924 to ale nebyla žádná novinka. Důkazem je článek z Lidových novin z října 1924. Pojednává o testech elektrického motocyklu v nejmenované německé firmě v Mnichově.

„Jeho výhody a nevýhody proti normálnímu stroji jsou asi tytéž jako ve srovnání automobilu s elektromobilem: stroj nekouří, nevypouští dusivé výfukové plyny, má plně tichý chod, vyžaduje méně obsluhy, je nepoměrně jednodušší. Nevýhodou je ovšem menší akční rádius s jednou náplní, nutnost nabíjecích elektrických stanic a dosavadní nedokonalost dnešních akumulátorů.“

Čili i v říjnu 1924 konstruktéři řešili potíže, které řeší také současná elektromobilita. Lidové noviny pokračují: „Rám tohoto motocyklu z obvyklých kovových trubek má zvláštní tvar přizpůsobený ostatní konstrukci, v něm je smontována akumulátorová baterie, elektrický motorek a pak všechny nutné měřicí přístroje. Stroj uvádí se v pohyb zasouvací páčkou umístěnou na pravé straně rámu a pohybující se ve třech výřezech zasouvacího segmentu, takže jsou možné tři rychlosti a volný běh. Brzdění děje se tu dvěma brzdami, a sice ruční a nožní.“

„Nabíjení akumulátorové baterie děje se připojením napájecího vedení ke svorkám rozvodové desky a je možné z každé elektrické žárovky nebo zásuvního kontaktu, a to pomocí usměrňovače. Doba nabíjení trvá normálně asi pět hodin. Výhodnost elektrického motocyklu právě tak jako elektromobilu byla by velmi značná, avšak právě tak jako tam, i zde závisí především na dobrých akumulátorech, nepříliš velkých a co nejlehčích. A pak na dostatečně husté síti elektrických nabíjecích stanic. Dokud nebude postaráno o oba tyto ohledy, bude rozšíření elektrických vozidel stále jenom zajímavým pokusem.“