Před 100 lety volali experti po přísnějších zkouškách pro řidiče

V srpnu 1925 si Národní listy stěžovaly na rostoucí chaos na silnicích a špatnou úroveň výuky v autoškolách. Podle klubu autořidičů za četné nehody nemohli jen nezkušení šoféři, ale i zastaralé předpisy a chybějící státní dohled. Změnu přinesl až silniční zákon v roce 1935.

Před 100 lety

V polovině dvacátých let rychle přibývalo automobilů a s nimi i nehod. Dne 19. srpna 1925 otiskly Národní listy výzvu klubu autořidičů k zásadní změně podmínek pro udělování řidičských oprávnění.

„Automobilová neštěstí jsou na denním pořádku,“ psal deník a upozorňoval, že veřejnost i úřady požadují přísnost na šoféry, ale neřeší hlavní příčinu – zastaralé ministerské nařízení o jízdě a zkouškách řidičů.

Noviny nebraly řidiče do bezvýhradné ochrany, ale připomínaly, že viníkem je i samotný systém. „Povrchní vyučování autořidičů, kteří nemají potřebných odborných znalostí, vede dříve či později k nehodě,“ stálo v článku. Skutečnou odpovědnost nesli ti, kdo tento stav tolerovali, aniž by se postarali o nápravu.

Zvládli byste autoškolu? Zkuste test z nových otázek

První autoškola na území dnešní České republiky vznikla už v roce 1907 v Mladé Boleslavi. Postupně přibyly další – v Praze, Prostějově či Pardubicích – ale ještě v roce 1925 se úroveň výuky příliš nelišila od dob Rakouska-Uherska. Vyučovat mohl prakticky kdokoli, bez státní zkoušky a bez jednotného učebního plánu.

Klub autořidičů proto žádal, aby se výuce věnovala maximální pozornost a aby bylo zakázáno jakékoli soukromé vyučování mimo licencované školy. „Volání po nápravě, které trvá více než čtyři roky, je hlas volajícího na poušti,“ konstatovaly Národní listy.

Požadovaná změna přišla až o deset let později. Silniční zákon z roku 1935 konečně stanovil jednotný učební program pro autoškoly a určil, že vyučovat smí jen osoba s příslušnou státní zkouškou. Tím skončila éra divokého autoškolství, kdy se za volant dostávali i ti, kteří by podle dnešních měřítek sotva zvládli první jízdu.

