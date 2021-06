Jak se blíží speciální akce Microsoftu, na níž má odhalit budoucnost Windows, objevují se úniky, které ukazují, jak by...

Z čínské pouště odstartovala loď Šen-čou 12, zamířila k nedokončené stanici

Čína vyslala do vesmíru první pilotovaný kosmický let za posledních pět let. Tříčlenná posádka lodi Šen-čou 12 mířila k...