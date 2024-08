Před 100 lety se začalo budovat brněnské letiště v Černovicích

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

„O umístění prvního opravdového letiště v Brně rozhodnuto. Bude se nacházet v katastru čtvrti Černovice.“ Takové svědectví přinášejí Lidové noviny před 100 lety, v srpnu 1924.

„Mezi Ministerstvem národní obrany a Ministerstvem veřejných prací bylo dosaženo dohody o rozvržení budoucího vojenského letiště. Šlo o to, na které části roviny u Černovic bude umístěno letiště civilní a na které vojenské. Obě ministerstva se snažila získat pro sebe část bližší silnici. Na poradě zúčastněných ministerstev bylo nyní usneseno, že civilní letiště bude podél silnice do Slatiny, a vojenské podél dráhy. V zásadě se rozhoduje, kde v budoucnu budou stát hangáry vojenské a kde hangáry civilní. Rozdělení je dobré: civilní letiště musí být u silnice s ohledem na cestující obecenstvo i na to, že letiště musí být vybudováno ve dvou etapách, takže hangáry civilní a vojenské nemohou stát vedle sebe. Avšak i po této dohodě zůstává stále otázkou, kdy se vlastně začne na letišti něco dělat. Československé státní aerolinie vyslovily ochotu po dobu trhů zřídit v Brně zastávku na trati Praha – Bratislava.“

Tolik tedy informace v Lidových novinách z 10. srpna 1924. Nakonec se v Černovicích začalo stavět opravdu ještě v roce 1924 a letiště civilní i vojenské v jednom bylo otevřeno 23. května 1926, kdy tu přistálo první letadlo Československých aerolinií. Slavnostní otevření proběhlo 30. května 1926. Vše fungovalo až do otevření moderního letiště v Brně – Tuřanech, které slouží dodnes, což nastalo v roce 1954.

Letiště v Černovicích zůstalo jen armádě a místnímu Svazarmu. Letiště Brno – Černovice bylo zrušeno 30. září 2001. Dnes už jeho prostory de facto neexistují, byly zastavěny průmyslovou zónou. V létě 1924 se tak rozhodlo o budování letiště, které nakonec armádě a civilnímu letectví v Brně sloužilo celkem 77 let.