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Před 100 lety udeřily bouřky. Voda ničila rybníky, zahrady i pražské čtvrti

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Rok 1926 přinesl Československu řadu živelních pohrom a ani začátek června nepřinesl úlevu. V sobotu 5. června zasáhly české země mimořádné deště, které místy přerostly v ničivé průtrže mračen.

Před 100 lety

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Nejdramatičtější zprávy přicházely ze středních Čech. Na Nymbursku se rozvodnila Mrlina, zaplavila rozsáhlé území a voda protrhla hráze sedmi rybníků. Nedaleko, na Mladoboleslavsku, se situace vyvíjela podobně. Dobový tisk popisoval, že na Sobotecku povolily hráze rybníků a voda se valila do potoka Klenice. Ten se vlévá do Jizery, jejíž hladina prudce stoupla.

V Mladé Boleslavi byla zatopena Podolecká čtvrť a ohroženo bylo i spojení hlavního nádraží s městem. Kosmonoská továrna zůstala stát uprostřed vody jako ostrov. Už tehdy noviny upozorňovaly, že podobné události znovu otevírají otázku regulace Jizery a jejího povodí.

Podívejte se na fotogalerii z povodní v roce 2002:

Velká voda před 100 lety ohrožovala sever a jih Čech
Praha, Trója - záplavy. Letecký snímek během povodní. 14. srpna 2002.
Kdo by si nepamatoval velké povodně z roku 2002. „Tři, čtyři dny jsem ťapal po kolena ve vodě. Musel jsem si pak vzít klacek a vždycky tím hlídat, abych nezahučel do nějakého kanálu, které byly všechny vyházené,“ vzpomíná Jarda Sýbek.
Povodně 2002: Smíchov, zdymadlo
37 fotografií

Déšť působil škody také v Praze. Na Malé Straně rozvodněná Čertovka poškodila zahradu u Tyršova domu, kde se zřítila část ochranné zdi. Ve Vysočanech se vylila Rokytka a zaplavila zelinářskou zahradu i byty přilehlých domků až do výše jednoho metru.

Velká voda pronikla také na stavbu nového řečiště Vltavy na Maninách, tam však podle zpráv nezpůsobila větší škody. Hůře dopadlo Šárecké údolí, kde byly večer pod vodou sklepy, nejbližší domy, louky i zahrady připravené ke sklizni. Zahrada pod Generálkou byla zcela zpustošena a voda odnesla i rajčata pěstovaná ve velkém.

Silný déšť zasáhl i Moravu, kde se rozvodnila většina toků. Tam však situaci zmírnila změna počasí, takže povodně podle dobových zpráv nepřerostly v pohromu. Červnové události roku 1926 tak zůstaly především připomínkou, jak rychle dokázalo počasí proměnit běžný den v zápas s vodou.

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