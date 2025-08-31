Před 100 lety se narodil scenárista slavných Světáků či Starců na chmelu

Jeho filmy znají celé generace. Muzikál Starci na chmelu či komedie Světáci patří ke zlatému fondu české kinematografie. Scenárista Vratislav Blažek, který se nebál ani odvážných experimentů, by se 31. srpna dožil sta let. Po srpnu 1968 emigroval do Německa, kde předčasně zemřel ve věku pouhých 47 let.

Před 100 lety

Slavný filmový muzikál Starci na chmelu nebo kultovní komedie Světáci: tyto snímky zná možná i nazpaměť téměř každý dospělý Čech. Jejich autorem je legenda československého filmu šedesátých let Vratislav Blažek.

Narodil se 31. srpna 1925 v Náchodě. Jako student kvarty byl vyloučen z náchodského reálného gymnázia a stal se učněm v drogerii. Na konci války byl totálně nasazený v továrně na pneumatiky v Náchodě.

Vratislav Blažek (vlevo) na snímku z 60. let
Ilja Prachař s Oldřichem Novým ve filmu Světáci.
Záběr ze snímku Světáci
Světáci
Po válce nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, později přešel na Umělecko-průmyslovou školu do malířské třídy Emila Filly. Ani tu však nedokončil. V roce 1948 se mu přesto podařilo nastoupit k Československému státnímu filmu – nejprve tam působil jako dramaturg, později už jako scenárista.

Na konci padesátých let se stal jedním z tvůrců kvalitativní proměny českého filmu. V roce 1958 napsal scénář k přelomové komedii Tři přání. Ta se stala takzvaným trezorovým filmem, tedy snímkem zakázaným a uloženým do cenzurního archivu. Podobný osud potkal i některá jeho další díla.

Z jeho pera vzešel i slavný filmový muzikál Starci na chmelu z roku 1964, dále muzikál Dáma na kolejích s Jiřinou Bohdalovou a především nestárnoucí komedie Světáci.

Vratislav Blažek (vlevo) na snímku z 60. let

Zlomem v jeho životě byl rok 1968. V červnu podepsal manifest 2000 slov, v srpnu se podílel na tajném vysílání svobodné Československé televize. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy s rodinou emigroval přes Rakousko do Německa. Domů už se nikdy nepodíval.

V Mnichově pracoval jako televizní scenárista. Zemřel však předčasně – 28. dubna 1973 na infarkt, ve věku pouhých 47 let. Jeho ostatky se do rodného Náchoda vrátily až v roce 1990.

Lidovky.cz

