Slavný filmový muzikál Starci na chmelu nebo kultovní komedie Světáci: tyto snímky zná možná i nazpaměť téměř každý dospělý Čech. Jejich autorem je legenda československého filmu šedesátých let Vratislav Blažek.
Narodil se 31. srpna 1925 v Náchodě. Jako student kvarty byl vyloučen z náchodského reálného gymnázia a stal se učněm v drogerii. Na konci války byl totálně nasazený v továrně na pneumatiky v Náchodě.
Po válce nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, později přešel na Umělecko-průmyslovou školu do malířské třídy Emila Filly. Ani tu však nedokončil. V roce 1948 se mu přesto podařilo nastoupit k Československému státnímu filmu – nejprve tam působil jako dramaturg, později už jako scenárista.
Na konci padesátých let se stal jedním z tvůrců kvalitativní proměny českého filmu. V roce 1958 napsal scénář k přelomové komedii Tři přání. Ta se stala takzvaným trezorovým filmem, tedy snímkem zakázaným a uloženým do cenzurního archivu. Podobný osud potkal i některá jeho další díla.
Z jeho pera vzešel i slavný filmový muzikál Starci na chmelu z roku 1964, dále muzikál Dáma na kolejích s Jiřinou Bohdalovou a především nestárnoucí komedie Světáci.
Zlomem v jeho životě byl rok 1968. V červnu podepsal manifest 2000 slov, v srpnu se podílel na tajném vysílání svobodné Československé televize. Po invazi vojsk Varšavské smlouvy s rodinou emigroval přes Rakousko do Německa. Domů už se nikdy nepodíval.
V Mnichově pracoval jako televizní scenárista. Zemřel však předčasně – 28. dubna 1973 na infarkt, ve věku pouhých 47 let. Jeho ostatky se do rodného Náchoda vrátily až v roce 1990.