„Velká cvičení jízdy skončila mohutnou závěrečnou akcí. Po neklidné noci vyrazili červení za prvního úsvitu vpřed, hlavní úder směřoval na obchvat levého křídla od Uhříněvsi k Hostivaři. Obrana modrých se držela na návrších v Hájích nad Horním Botičem, ale po prudkých srážkách musela ustoupit k Záběhlicím,“ psaly o cvičení v Praze před 100 lety Lidové noviny.
„Rozhodující moment přišel, když opěšalá jízda za podpory motorových zbraní udeřila na vysunuté postavení modrých.“ Útok byl podle dobového popisu „znamenitě připraven a proveden“ a modří jej neudrželi. V 10 hodin dopoledne zazněl povel k ukončení cvičení.
Podobně velkolepé manévry probíhaly i na jihovýchodním Slovensku. Na rozdíl od předchozího roku se necvičilo u Zlatých Moravců, ale na více místech – prý šlo o levnější a stejně účinné řešení. Lučenecká brigáda bojovala od časného rána na silnici mezi Lučencem a Detvou. Vojáci využívali „srázné výšiny s výhledem na jihovýchod, odkud byl horizont uzavřen horskými hřebeny za hranicemi republiky.“
Zajímavou kulisou byly i skutečné bojové pozice z roku 1919 – granátové jámy a zákopy, v nichž československé vojsko stálo během bojů o hranice. „Památky, které k divákovi mluví velmi výrazně i o přítomných úkolech celého našeho vojska,“ poznamenaly Lidové noviny.
Podobné letní manévry se v Československu staly tradicí. Každý srpen až do roku 1938 byly demonstrací síly armády a zároveň školou boje pro tisíce vojáků, kteří se připravovali na obranu mladé republiky.