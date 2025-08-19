Armáda před 100 lety pořádala velké manévry v Praze i na Slovensku

Léto 1925 patřilo tradičním vojenským manévrům první republiky. Na pražské periferii i na jihovýchodním Slovensku se před očima tisíců diváků odehrávaly cvičné bitvy jízdy, pěchoty i motorových zbraní. Vojáci cvičili v místech, kde ještě před šesti lety skutečně bojovali.

Před 100 lety

„Velká cvičení jízdy skončila mohutnou závěrečnou akcí. Po neklidné noci vyrazili červení za prvního úsvitu vpřed, hlavní úder směřoval na obchvat levého křídla od Uhříněvsi k Hostivaři. Obrana modrých se držela na návrších v Hájích nad Horním Botičem, ale po prudkých srážkách musela ustoupit k Záběhlicím,“ psaly o cvičení v Praze před 100 lety Lidové noviny.

„Rozhodující moment přišel, když opěšalá jízda za podpory motorových zbraní udeřila na vysunuté postavení modrých.“ Útok byl podle dobového popisu „znamenitě připraven a proveden“ a modří jej neudrželi. V 10 hodin dopoledne zazněl povel k ukončení cvičení.

Armáda se před 100 lety připravovala na možný útok z Polska i Maďarska
Československá armáda 1918–1939. K dopravě se ve velké míře používala hipotrakce.
Československá armáda 1918–1939. Československá pěchota cvičí útok.
Československá armáda 1918–1939. K dopravě se ve velké míře používala hipotrakce.
33 fotografií

Podobně velkolepé manévry probíhaly i na jihovýchodním Slovensku. Na rozdíl od předchozího roku se necvičilo u Zlatých Moravců, ale na více místech – prý šlo o levnější a stejně účinné řešení. Lučenecká brigáda bojovala od časného rána na silnici mezi Lučencem a Detvou. Vojáci využívali „srázné výšiny s výhledem na jihovýchod, odkud byl horizont uzavřen horskými hřebeny za hranicemi republiky.“

Zajímavou kulisou byly i skutečné bojové pozice z roku 1919 – granátové jámy a zákopy, v nichž československé vojsko stálo během bojů o hranice. „Památky, které k divákovi mluví velmi výrazně i o přítomných úkolech celého našeho vojska,“ poznamenaly Lidové noviny.

Podobné letní manévry se v Československu staly tradicí. Každý srpen až do roku 1938 byly demonstrací síly armády a zároveň školou boje pro tisíce vojáků, kteří se připravovali na obranu mladé republiky.

