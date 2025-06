Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

O květnové prezentaci stroje psaly i Lidové noviny: „Na pražské mezinárodní letecké výstavě budilo v centru Průmyslového paláce, v expozici továrny Aero, velkou pozornost první československé velkoletadlo A-24.“

„Svými obrovskými rozměry vzbudilo pozornost již při dopravě na výstaviště, kde široké rozpětí jeho křídel vyplnilo téměř celou šíři dvorany v průmyslovém paláci. Zároveň však s touto pozorností se ozývaly hlasy pochyb, zda toto první československé velkoletadlo splní podmínky kladené na podobný stroj.“

„Po pokusném skoku provedl šéfpilot Novák s letadlem první větší let přes Kbely k Vinoři a velkým okruhem zpět. Let trval něco přes čtvrt hodiny a byl proveden ve výši 500–600 metrů, načež letadlo krásně přistálo klouzavým letem. To je velký úspěch, který může jak konstruktér, tak továrna zaznamenat mezi své největší.“

„Československému letectví se tak dostává prvního vlastního typu bombardovacího velkoletadla. Až dosud jsme v této moderní útočné zbrani značně pozadu. A dlužno tudíž uvítati, že i zde naše letectví může býti soběstačné. Jde o zbraň velmi důležitou, kterou budoucí válka bude zahajována. I napadený se bude muset bránit rychlým útokem na dálku,“ psaly Lidové noviny.

Jak dopadl celý příběh obřího stroje najdete v následujícím článku Radka Folprechta: