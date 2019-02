Řecký trockista Papandreu usiloval o svržení „černých plukovníků“

Před 100 lety Sledovat další díly na iDNES.tv

Životní dráha Andrease Papandrea byla dlouhá a pestrá. Narodil se na ostrově Chios v prominentní rodině právníka a politika. Jeho otec Jorjos Papandreu byl členem několika řeckých vlád a v šedesátých letech také dvakrát předsedou vlády.



Jeho zájem o politiku začal už v útlém mládí. Před druhou světovou válkou, kdy začal studovat právo a ekonomii na Aténské univerzitě, se otevřeně hlásil k trockismu a důrazně odmítal tehdejší vojenskou diktaturu generála Metaxase. Pro své levicové názory byl zatčen a později ve vězení i mučen. Údajně snad při mučení vyzradil jména některých svých druhů, ale na toto téma odmítal s kýmkoliv hovořit.

V jedenadvaceti letech emigroval do USA, kde příležitostně pracoval, ale hlavně studoval na Harvardově univerzitě. V roce 1943 zde získal titul doktora ekonomie a stejného roku i občanství Spojených států.

Koncem války sloužil u amerického vojenského námořnictva a po jejím skončení - jako uznávaný ekonom - přednášel přes 13 let na řadě amerických univerzit. V USA se po válce také poprvé oženil, a to s Američankou Christine Rassiasovou, ale již v roce 1951 bylo toto manželství rozvedeno.

Po návratu do Řecka v roce 1959 se nejprve věnoval ekonomickým problémům: založil z podnětu tehdejšího předsedy vlády Karamanlise dva ústavy hospodářského plánování.

V polovině šedesátých let (po zřeknutí se amerického občanství) byl zvolen poslancem za Svaz středu, který vedl jeho otec, a stal se poprvé členem vlády jako ministr hospodářské koordinace. Po necelém roce byl ovšem řeckým králem Konstantinem II. odvolán.

Po vojenském puči v dubnu 1967 byl zatčen, ale po protestech světové veřejnosti byl již za půl roku amnestován a později emigroval. V emigraci ve Francii, Švédsku a Kanadě byl vůdčím duchem kampaně proti vládě „černých plukovníků“ v Aténách. Již roku 1968 založil Panhelénské osvobozenecké hnutí (PAK), z kterého po svržení diktatury v září 1974 vzniklo socialistické hnutí PASOK.

Ve druhé polovině sedmdesátých let byl jako poslanec řeckého parlamentu vůdcem opozice. Po volbách v roce 1981, které socialisté vyhráli, se na osm let stal řeckým premiérem a na pět let i ministrem obrany.

Jeho vláda byla v zahraniční politice výrazně protiamerická. Byly například navázány kontakty se státy komunistického bloku včetně Kuby, či s Arafatovou Organizací pro osvobození Palestiny (OOP). Řecko udržovalo poměrně vřelé kontakty s Kaddáfího Libyí.

V ekonomické sféře nastalo široké zestátňování, dotace do neprosperujících sektorů a různé sociální úlevy bez ohledu na výkonnost ekonomiky a rozpočet. V polovině Papandreovy éry byly zvýšeny daně, byla devalvována drachma a omezován dovoz.

V červenci 1989 Papandreu po řadě skandálů prohrál volby, a byl tak donucen z premiérské funkce odejít. K jeho klesajícímu kreditu přispěla nejen aféra s letuškou Dimitrou, jež byla o 35 let mladší než on, kvůli níž se podruhé rozvedl a kterou si později vzal za ženu, ale i podezření z bankovní zpronevěry, nezákonného telefonického odposlouchávání a korupce. A ke všemu se přidaly ještě zdravotní problémy. Všech obvinění byl Papandreu zproštěn až za tři roky.

Do čela vlády se vrátil v říjnu 1993 a uvažoval i o prezidentském křesle. V čele socialistického kabinetu čelil tlaku Evropské unie na omezení deficitního hospodaření a uvolnění tradičně přísné kontroly ekonomiky země. Například privatizace probíhala podle Bruselu velmi polovičatě a daňová reforma byla v začátcích.

V závěru života mu na klidu nepřidala vzbouřená atmosféra kolem jeho třetí ženy Dimitry („Mimi“), která se několikrát objevila na titulních stránkách řeckých deníků obnažená, či dokonce v pikantní pozici s jinou ženou. Dimitra měla funkci vedoucí Papandreovy premiérské kanceláře a často bývala označována za šedou eminenci řecké politiky.

Do Onassisova kardiologického centra v Aténách byl převezen 20. listopadu 1995 kvůli zápalu plic a následným ledvinovým a plicním komplikacím. Během hospitalizace byl několikrát připojen na respirátor a na umělou ledvinu.

Poté, co se jeho zdravotní stav ani po dvou měsících na jednotce intenzivní péče nezlepšil, opozice a jeho vlastní strana na něj zesílily tlak, aby se vzdal premiérského křesla. Papandreu pak 15. ledna 1996 neochotně rezignoval.



V roce 1995 se už prakticky neobjevoval na veřejnosti a teprve v posledních týdnech před smrtí 23. června 1996 začal přijímat návštěvy činitelů Panhelénského socialistického hnutí.



Naposledy se na veřejnosti ukázal v květnu 1996 při návštěvě parlamentu, kdy jeho vyzáblou, nejistě se pohybující postavu skrýval pytlovitý oblek.

Papandreu čelil zdravotním komplikacím již od roku 1988. Tehdy se podrobil v Londýně operaci srdce a hned v příštím roce byl hospitalizován v Aténách kvůli zápalu plic a ledvinovým komplikacím. Další rok byl v nemocnici kvůli srdeční arytmii a dýchacím obtížím a naposledy byl podroben vyšetření srdce v lednu 1996 v Ammánu při své oficiální návštěvě Jordánska.