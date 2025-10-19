Nejpodivnější válka 20. století. Řecko bojovalo s Bulharskem kvůli psovi

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Řecký voják se podle tehdejších zpráv vydal přes hranici do Bulharska, protože mu utekl pes. Jenže jakmile vstoupil na cizí území, bulharští pohraničníci ho zastřelili.
Krátce poté Bulharsko vyjádřilo lítost a nabídlo společné vyšetření incidentu. Jenže řecká reakce byla prudká – vojáci dostali rozkaz překročit hranice a obsadit oblast kolem bulharského města Petrič.
Za tímto bizarním spouštěčem se skrývaly hlubší příčiny. Od konce první světové války a rozpadu Osmanské říše panovalo mezi oběma zeměmi silné napětí. Spor o území v pohraničí doprovázely hospodářské potíže i politická nestabilita. Stačila proto drobná jiskra, aby vypukl ozbrojený střet.
|
Bulharsko zažilo před 100 lety nejbrutálnější teroristický útok v dějinách
Řecko postupovalo do bulharského území, ale už po několika dnech zasáhla Společnost národů. Nařídila okamžité příměří, stažení řeckých jednotek a později rozhodla, že Řecko musí zaplatit Bulharsku 45 tisíc liber jako odškodnění. Obě strany nakonec s verdiktem souhlasily.
Válka skončila stejně rychle, jako začala. Trvala od 19. do 29. října 1925. Vyžádala si přibližně 50 mrtvých Bulharů a 121 Řeků. Přestože šlo o lokální incident, stala se příkladem, jak křehká byla rovnováha na Balkáně po první světové válce a jak snadno mohlo i zdánlivě banální nedorozumění přerůst v ozbrojený konflikt.