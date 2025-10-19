Nejpodivnější válka 20. století. Řecko bojovalo s Bulharskem kvůli psovi

Autor:
V pondělí 19. října 1925 začal jeden z nejkurióznějších válečných konfliktů dvacátého století. Trval jen deset dní, zemřely při něm desítky lidí – a jeho příčinou měl být pes, který se zaběhl přes hranici.

Před 100 lety

Sledovat další díly na iDNES.tv

Řecký voják se podle tehdejších zpráv vydal přes hranici do Bulharska, protože mu utekl pes. Jenže jakmile vstoupil na cizí území, bulharští pohraničníci ho zastřelili.

Krátce poté Bulharsko vyjádřilo lítost a nabídlo společné vyšetření incidentu. Jenže řecká reakce byla prudká – vojáci dostali rozkaz překročit hranice a obsadit oblast kolem bulharského města Petrič.

Za tímto bizarním spouštěčem se skrývaly hlubší příčiny. Od konce první světové války a rozpadu Osmanské říše panovalo mezi oběma zeměmi silné napětí. Spor o území v pohraničí doprovázely hospodářské potíže i politická nestabilita. Stačila proto drobná jiskra, aby vypukl ozbrojený střet.

Bulharsko zažilo před 100 lety nejbrutálnější teroristický útok v dějinách

Řecko postupovalo do bulharského území, ale už po několika dnech zasáhla Společnost národů. Nařídila okamžité příměří, stažení řeckých jednotek a později rozhodla, že Řecko musí zaplatit Bulharsku 45 tisíc liber jako odškodnění. Obě strany nakonec s verdiktem souhlasily.

Válka skončila stejně rychle, jako začala. Trvala od 19. do 29. října 1925. Vyžádala si přibližně 50 mrtvých Bulharů a 121 Řeků. Přestože šlo o lokální incident, stala se příkladem, jak křehká byla rovnováha na Balkáně po první světové válce a jak snadno mohlo i zdánlivě banální nedorozumění přerůst v ozbrojený konflikt.

Vstoupit do diskuse
předchozí den další den

Před 100 lety v jiný den

19
říjen
1925

Nejzajímavější

Lidovky.cz

Nejčtenější

Letecká společnost připravuje tryskáč bez oken. Je jasné, co je nahradí

Americký start-upový výrobce letadel Otto Aerospace přišel s novým konceptem soukromého tryskového letadla Phantom 3500, který se od konkurenčních strojů liší jedním důležitým prvkem – nemá okna....

Jak se přihlásit k prodloužení podpory Windows 10 krok za krokem

V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle klasického scénáře. Jejich běžný životní cyklus totiž skončil, i když je stále hojně využívaný systém. Microsoft běžným...

Syrová krása. Eritrejská železnice ukazuje na rozvoj země v době koloniální

Africká Eritrea se těšila bouřlivému rozvoji v době, kdy byla italskou kolonií. Stavěla se města ve vnitrozemí, rozvíjela se průmyslová výroba a v neposlední řadě se mocně budovala dopravní...

Odpovídáme na pět nejčastějších otázek kolem screenshotů Filipa Turka

Poučka, že co se na internetu jednou objeví, už nikdy nezmizí, dostává v posledních dnech nový rozměr. Screenshoty příspěvků a komentářů ze sociálních sítí, které by podle zdrojů Deníku N měly být z...

Prohlédněte si první kloubové tramvaje z tramvajové velmoci Československo

Československo bylo svého času titulováno i jako tramvajová velmoc, a to díky rekordní výrobě tramvaje T3. Z legendární té trojky částečně vycházely kloubové tramvaje K1, K2 a K5, na které se zběžně...

Nejpodivnější válka 20. století. Řecko bojovalo s Bulharskem kvůli psovi

V pondělí 19. října 1925 začal jeden z nejkurióznějších válečných konfliktů dvacátého století. Trval jen deset dní, zemřely při něm desítky lidí – a jeho příčinou měl být pes, který se zaběhl přes...

19. října 2025

KVÍZ: Umíte lokalizovat exotické tratě a různé železniční zajímavosti?

V kvízu pro vás máme připravené fotografie exotických železničních tratí a vlaků, ale také různých zajímavostí z oboru železniční dopravy. Ale nelekejte se, nebudeme se ptát na složité názvy, čísla a...

vydáno 19. října 2025

KOMENTÁŘ: Čekání na zázrak, který nepotřebujeme, ale budeme mu tleskat

Už jsme si zvykli, že technologičtí výrobci představují koncepty, které jsou zatím třeba jen v zárodku a jejich nasazení do sériové výroby je nejisté nebo přinejlepším vzdálené. Přesto dokážou...

18. října 2025

Pomozte najít identitu vojáků, kteří zmizeli ve válce, vyzývají badatelé

Zmizel váš předek v první světové válce beze stopy? Mezinárodní tým historiků představil projekt, který se snaží vrátit identitu stovkám rakousko-uherských vojáků zemřelých v zajetí. Jsou mezi nimi i...

18. října 2025

Pilota RAF připomíná pamětní deska. Jako jediný Čechoslovák létal v obou válkách

Kladno ve čtvrtek v podvečer připomnělo památku místního rodáka – pilota Bohumila Landy. Na základní škole v ulici Školská mu byla odhalena pamětní deska. Poté se uskutečnila krátká přednáška o jeho...

17. října 2025  15:31

Ptáci na celém světě používají stejné varovné volání. Slouží proti kukačkám

Když se ve vaší čtvrti objeví zloděj, pravděpodobně dáte svým sousedům vědět. Nemusíte je přitom příliš znát ani mít rádi. Společný nepřítel z vás dělá spojence.

17. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Tři letouny obsáhnou nebe nad střední Evropou. Bystrozraký Boeing E-3A

Hlavním tématem letošní letecké show Royal International Air Tattoo (RIAT) bylo „Eyes in the Skies“, tedy „Oči na nebi“. Jak z názvu vyplývá, představily se zde letouny leteckého průzkumu a...

17. října 2025

Nad hlavou máme právě dvě komety, jednu lze vidět i bez dalekohledu

Pokud během následujících říjnových nocí uvidíte čistou oblohu bez mraků, můžete se pokusit zahlédnout kometu, která by měla být za příznivých podmínek viditelná i pouhým okem. Pokud si na pomoc...

17. října 2025

YouTube se v noci potýkal s výpadkem. Co bylo příčinou, se zatím neví

Uživatelé největšího portálu na sdílení videí se v noci na čtvrtek museli potýkat s nedostupností této služby. Problémy trvaly asi tři hodiny, než se vše zase pomalu vrátilo k normálu. Příčiny potíží...

16. října 2025  11:54

Klid duše i pohodlí. Tuto „krabičku“ by měl mít doma každý

Pláč, slzy, vztek. Přijít o nenahraditelná videa, fotky, dokumenty, rozpracované projekty nebo třeba uložený herní pokrok může být bolestivá zkušenost, přitom jí lze snadno předejít. Přinášíme pět...

16. října 2025

Jak se přihlásit k prodloužení podpory Windows 10 krok za krokem

V úterý 14. října dostaly Windows 10 poslední dávku záplat a úprav podle klasického scénáře. Jejich běžný životní cyklus totiž skončil, i když je stále hojně využívaný systém. Microsoft běžným...

16. října 2025

Beneš v Locarnu hrubě podcenil Německo. Hitler později smetl dohody ze stolu

Před 100 lety skončily práce na takzvaných locarnských dohodách o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Německo, Francie a Belgie se v Rýnském garančním paktu zavázaly, že nebudou měnit své...

16. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.