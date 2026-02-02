Miliony negramotných voličů. Amerika před 100 lety šokovala Evropu

Vladimír Vokál
  10:00
Zatímco Československo ve 20. letech 20. století téměř vyhladilo negramotnost, Spojené státy řešily opačný problém. Podle Lidových novin mohli v roce 1926 negramotní Američané výrazně ovlivnit politiku celé země.

Před 100 lety

Československo vyhlásilo po vzniku republiky v roce 1918 nesmiřitelný boj s negramotností. V českých zemích díky dědictví rakouského školství prakticky neexistovala, horší situace panovala na Slovensku a Podkarpatské Rusi.

I tam ovšem stát v polovině dvacátých let rozjel mohutnou vzdělanostní ofenzivu. Právě proto československé čtenáře o to víc zajímaly zprávy ze zahraničí – zejména z míst, kde na tom byli se vzděláním podstatně hůř.

Mapa negramotnosti v USA v roce 1930, největší problémy byly na jihu země.
Škola USA ve 40. letech 20. století
Škola USA na začátku 20. století
Škola USA ve 20. letech 20. století
Terčem se na začátku roku 1926 staly v Lidových novinách Spojené státy. „Amerika má dnes tak veliké procento negramotných voličů, že by tato skupina, kdyby se zorganizovala, mohla převrátit celou politickou konstelaci země,“ psal list bez obalu. Poslední volby podle něj ukázaly, že 4 333 000 občanů přišlo o právo volit, protože neuměli číst a psát. Při zhruba padesáti milionech voličů šlo o šokující číslo.

Příčinu list viděl především v roztříštěném školském systému: každý z tehdejších 48 států měl vlastní zákony a jednotné řešení prý nebylo možné kvůli rozdílným klimatickým a geografickým podmínkám.

Miliony Američanů neumějí číst a psát. Negramotnost ničí celé generace

List ale zároveň připomínal, že Amerika si problém začala naplno uvědomovat během první světové války. Právě tehdy se ukázalo, že mnozí „nejlepší vojáci“ se neuměli ani podepsat, ani přečíst jednoduchý rozkaz. To byl impulz ke změně.

O sto let později působí tehdejší kontrast až symbolicky. Česká republika dnes eviduje méně než jedno procento negramotných, zatímco ve Spojených státech podle současných údajů neumí číst a psát přes osm procent populace – zhruba šestnáct milionů lidí. Lidové noviny v lednu 1926 ovšem věřily, že i Amerika tento „smutný nedostatek“ jednou překoná.

