Zatloukat, zatloukat, zatloukat! prý Plzák nikdy neřekl. Bylo by mu 100 let

Před 100 letySledovat další díly na iDNES.tv
Za několik desítek let, co vkročil na tehdy neprobádanou půdu manželských věd, se lidé podle Plzáka nezměnili. Jeho rady, jak najít správného partnera či jak „přežít“ manželství, jsou proto pořád „in“, a tak jeho knížky patří mezi bestsellery. Vedle desítek populárních a odborných publikací psal také televizní inscenace a divadelní hry, z nichž nejznámější, Záviš kontra Březinová, se v Semaforu hrála tři roky.
Plzák byl rodákem z Libušína u Kladna, ale dětství prožil v Praze. Maturoval rok před koncem války a poté byl totálně nasazen v jedné libeňské fabrice. Po válce absolvoval medicínu na Karlově univerzitě a už po druhém ročníku ho přitáhla psychiatrie. Byl členem Československé strany národně socialistické, proto po studiích coby politicky nespolehlivý léčil čtyři a půl roku příslušníky takzvaných Pomocných technických praporů.
Po praxi v léčebnách v Praze-Bohnicích, Kroměříži a Horních Beřkovicích nastoupil v roce 1959 na pražskou psychiatrickou kliniku věhlasného profesora Vondráčka. Po čtyřech letech se stal primářem a na klinice pak působil do roku 1989, kdy odešel do důchodu.
Klinicky se Plzák mimo jiné zabýval depresemi. Mezi jeho pacienty bylo mnoho známých osobností, třeba herců. Od 60. let byl totiž „jako doma“ mezi bohémskou společností spojenou zejména s divadly Rokoko, Semafor či Reduta. V této době mu do života nakrátko vstoupily i dvě krásné herečky, Olga Schoberová a Marie Drahokoupilová. Kvůli stykům s uměleckým světem a také proto, že na klinice pomohl mnoha lidem, kteří měli politické problémy, byl zajímavým objektem pro Státní bezpečnost. Razantně však popřel, že by jakkoli s StB spolupracoval.
Odborníka na manželské soužití udělal z Plzáka rostoucí počet sebevražd začátkem 60. let a příkaz „něco s tím udělat“. Tím něčím se stala první Linka důvěry, k níž se inspiroval u britských samaritánů. A protože většina klientů přicházela s manželskými konflikty, vstoupil s chutí na „pole neorané“. Vytvořil samostatný vědní obor zabývající se manželstvím – matrimoniologii a jako první na světě také napsal vysokoškolskou učebnici na toto téma.
Ve svých názorech promítal své klinické a životní zkušenosti. Pět manželek, jak se traduje, ale neměl. Rozvedl se jen jednou a s druhou, o 24 let mladší manželkou Emou žil skoro 40 let. Vyrovnal se i s tragédií, které ani jako psychiatr nemohl zabránit – jeho syn si vzal život těsně před maturitou. Z prvního manželství měl dceru Renatu, která je rovněž lékařkou.
K jeho nejznámějším teoriím a základním kamenům partnerství patří pravidlo tří „S“ – soucit, stesk a starost (strach). Za největší rozvraceče vztahů naopak považoval výčitky, osočování a výhrůžky. „Smyslem manželství není, aby v něm byli partneři šťastní, od toho jsou tady záliby,“ tvrdil Plzák a nabádal lidi, aby měli hobby. Odromantizování manželské lásky a štěstí, poukazování na nicotnost milenecké lásky či popisy nevěr mu vedle velké popularity přinesly i časté osočování z cynismu.
Mnohým odpůrcům vadilo, že o vážných problémech mluvil a psal humorně. „Nevymýšlím text tak, aby byl komický, to vyjde samo,“ říkal Plzák. Není ani autorem proslulé rady pro nevěrníky „zatloukat, zatloukat a zatloukat!“ jak se v souvislosti s jeho jménem traduje. V posledních letech se to marně snažil veřejnosti vymluvit.