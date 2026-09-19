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Miami jako po konci světa. Před 100 lety město zpustošil ničivý hurikán

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„Bylo to, jako by do města udeřilo příšerné kladivo,“ líčily České národní listy katastrofu, která 18. září 1926 zasáhla Miami a velkou část Floridy. První zprávy hovořily až o 1 200 mrtvých a přinášely drastický obraz zaplaveného a rozbořeného města.

Před 100 lety

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V polovině září 1926 zasáhl americké město Miami na Floridě mohutný hurikán a zprávy o jeho následcích, které se dostávaly k českým čtenářům, připomínaly líčení válečné zkázy.

„Zdi mrakodrapových budov se zhroutily dovnitř jako karty,“ psaly České národní listy. Lodní doky byly podle nich úplně zničeny, množství lodí skončilo na břehu a obrovské vlny zaplavily promenády. Voda měla smést stovky automobilů a „vlaky byly z kolejí smeteny jako hračky“.

Nejhorší chvíle přišly, když vítr nabral rychlost přes 200 kilometrů za hodinu. „Bylo to, jako by do města udeřilo příšerné kladivo,“ popisoval dobový tisk. Z nebe se valily proudy vody a ulice byly během krátké chvíle zaplavené. Další masy vody přitom hnal hurikán z moře přímo proti městu.

Před 100 lety rozdrtil Miami ničivý hurikán
Před 100 lety rozdrtil Miami ničivý hurikán
Před 100 lety rozdrtil Miami ničivý hurikán
Před 100 lety rozdrtil Miami ničivý hurikán
6 fotografií

„Byl to obraz posledních dnů světa,“ stálo v dramatickém svědectví. Obyvatelé vybíhali nedostatečně oblečení do ulic a snažili se uniknout před vodou a padajícími domy. Když se začaly hroutit i železobetonové výškové budovy, jejich rachot podle listu jen zvyšoval všeobecný děs.

Po odeznění bouře následovalo hledání mrtvých. Těla byla shromažďována v zachované márnici, kam přicházeli lidé pátrat po příbuzných. „Při zjišťování odehrávají se zoufalé scény,“ zaznamenaly Národní listy. Nával byl tak silný, že pořádek musela udržovat milice. Pozůstalí se zároveň bouřili proti tomu, že jim úřady bránily hledat oběti v nebezpečných troskách.

První bilance byla děsivá: nejméně 1 200 mrtvých a pět tisíc zraněných. Konečné sčítání později počet obětí floridského hurikánu snížilo přibližně na 540. Pohroma však měla i hospodářskou dohru. Prakticky ze dne na den ukončila floridský pozemkový boom dvacátých let. Než se stát stačil z následků vzpamatovat, přišla v roce 1929 velká hospodářská krize. Floridské potíže se tak protáhly až do začátku čtyřicátých let.

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