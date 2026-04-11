Bestie v uniformě vyvraždila před 100 lety samotu nedaleko Lázní Kynžvart

Události z noci z 9. na 10. dubna 1926 patří k nejtemnějším zločinům první republiky. Na samotě Doyscherhof nedaleko Mariánských Lázní tehdy třiadvacetiletý Franz Sandner, voják prešovského pěšího pluku, zavraždil pět lidí – hospodáře Rudolfa Dellnera, jeho ženu, dvě malé děti a služebnou. Přežil pouze šestiletý syn s těžkými zraněními, zatímco nejmladší dítě vrah ušetřil.
Lidové noviny o několik dní později připomínaly, že podobný čin „neměl v období republiky obdoby“. Zásadní roli při dopadení sehrál právě zraněný chlapec, který uvedl, že pachatel vypadal jako někdejší kočí Franz. Na základě této výpovědi bylo okamžitě vysláno četnictvo a podezřelý byl zadržen v Prešově. Na jeho oděvu byly nalezeny krevní stopy.
Zpočátku Sandner vinu popíral, a podle dobového líčení se vyšetřovatelům dokonce vysmíval. Obrat nastal až během transportu. „Teprve když byl veden na dráhu v Prešově, počal býti sdílnějším,“ psaly Lidové noviny. Četníci zvolili mírnější postup, nabídli mu cigaretu a snažili se jej přimět k výpovědi. Ve stanici Kysák se jejich taktika vyplatila – Sandner se přiznal, že čin spáchal.
Motiv zůstával nejasný i pro současníky. Kořist byla zanedbatelná: několik set korun, pár vajec, kus másla a hodinky. Brutalita činu tak ostře kontrastovala s jeho výsledkem. Sandner navíc během výslechu působil chladně a bez známek lítosti.
|
Na otázku, co ho čeká, odpověděl stručně: „Provaz.“ Když byl upozorněn, že vykonání trestu není tak prosté, reagoval cynicky: „Jeden mně hodí kličku na krk, druhý zatáhne, a je hotovo.“ Poté podle svědectví klidně usnul a většinu cesty prospal.
Soud nakonec potvrdil to, co sám pachatel předvídal. Za pětinásobnou vraždu byl odsouzen k trestu smrti. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk jeho žádosti o milost nevyhověl a 30. června 1926 byl Sandner oběšen na nádvoří divizního soudu v Plzni.