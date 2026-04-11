Bestie v uniformě vyvraždila před 100 lety samotu nedaleko Lázní Kynžvart

Na jaře 1926 otřásla první republikou brutální vícenásobná vražda, která neměla obdoby. Mladý voják Franz Sandner vyvraždil na odlehlém statku téměř celou rodinu, u níž dříve sloužil. Dobový tisk sledoval nejen krvavý čin, ale i překvapivě chladné chování pachatele.

Před 100 lety

Události z noci z 9. na 10. dubna 1926 patří k nejtemnějším zločinům první republiky. Na samotě Doyscherhof nedaleko Mariánských Lázní tehdy třiadvacetiletý Franz Sandner, voják prešovského pěšího pluku, zavraždil pět lidí – hospodáře Rudolfa Dellnera, jeho ženu, dvě malé děti a služebnou. Přežil pouze šestiletý syn s těžkými zraněními, zatímco nejmladší dítě vrah ušetřil.

Lidové noviny o několik dní později připomínaly, že podobný čin „neměl v období republiky obdoby“. Zásadní roli při dopadení sehrál právě zraněný chlapec, který uvedl, že pachatel vypadal jako někdejší kočí Franz. Na základě této výpovědi bylo okamžitě vysláno četnictvo a podezřelý byl zadržen v Prešově. Na jeho oděvu byly nalezeny krevní stopy.

Petr Rejsek v uniformě štábního strážmistra četnictva na místě vraždy
Zbytky Doyscherhofu, kde došlo k tragické události.
Zbytky Doyscherhofu, kde došlo k tragické události.
Zbytky Doyscherhofu, kde došlo k tragické události.
11 fotografií

Zpočátku Sandner vinu popíral, a podle dobového líčení se vyšetřovatelům dokonce vysmíval. Obrat nastal až během transportu. „Teprve když byl veden na dráhu v Prešově, počal býti sdílnějším,“ psaly Lidové noviny. Četníci zvolili mírnější postup, nabídli mu cigaretu a snažili se jej přimět k výpovědi. Ve stanici Kysák se jejich taktika vyplatila – Sandner se přiznal, že čin spáchal.

Motiv zůstával nejasný i pro současníky. Kořist byla zanedbatelná: několik set korun, pár vajec, kus másla a hodinky. Brutalita činu tak ostře kontrastovala s jeho výsledkem. Sandner navíc během výslechu působil chladně a bez známek lítosti.

Na otázku, co ho čeká, odpověděl stručně: „Provaz.“ Když byl upozorněn, že vykonání trestu není tak prosté, reagoval cynicky: „Jeden mně hodí kličku na krk, druhý zatáhne, a je hotovo.“ Poté podle svědectví klidně usnul a většinu cesty prospal.

Soud nakonec potvrdil to, co sám pachatel předvídal. Za pětinásobnou vraždu byl odsouzen k trestu smrti. Prezident Tomáš Garrigue Masaryk jeho žádosti o milost nevyhověl a 30. června 1926 byl Sandner oběšen na nádvoří divizního soudu v Plzni.

Bestie v uniformě vyvraždila před 100 lety samotu nedaleko Lázní Kynžvart

Franz Sandtner, vrah z Doyscherhofu

Na jaře 1926 otřásla první republikou brutální vícenásobná vražda, která neměla obdoby. Mladý voják Franz Sandner vyvraždil na odlehlém statku téměř celou rodinu, u níž dříve sloužil. Dobový tisk...

11. dubna 2026

